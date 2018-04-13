La Casa de Papel…

Netflix'te yayınlanan İs­panya dizisi Türkiye'de fenomen oldu!

Öyle ki:

Dizinin ikinci sezon tanıtımı için Türkiye'de tanıtım filmleri çekildi.

Başta Melih Gökçek ol­mak üzere kimi yandaşlar hemen devleti uyardı:

–Gezi'yi düzenleyen üst akıl, La Casa de Papel'i isya­nın sembolü kabul etmiştir…

-Devlet yetkilileri kesinlikle konuyu araştırmalıdır…

-Dizi subliminal mesaj ve­riyor…

Cahiller cesur olur!

Diziyi seyretmedikleri belli…

Bugüne kadar seyrettiğim en anti-kapitalist dizi film La Casa de Papel.

Dizide, İspanyol Kraliyet Darphanesi'nin soygunu­nu organize eden “Profe­sör” şunu diyor:

“2011 yılında Avrupa Mer­kez Bankası, hiç yoktan 171 milyar Euro yarattı. 2013'te 145 milyar Euro yarattı. Para nereye gitti biliyor musun? Bankalara! Doğrudan en zen­ginlere. Kimse Avrupa Merkez Bankası'na ‘hırsız' dedi mi?”

Asıl soyguncu kim?

Yaşamları boyunca hiç­bir politik ahlaki sorgula­ma yapmayan Gökçeklerin, inatla “muhbir vatandaşlığa” devam etmesine şaşırmamak lazım!

-'Üst akıl'ın ne olduğunu hâlâ kavrayabilmiş değiller.

-Gezi direnişini hâlâ analiz edebilmiş değiller.

Ne yani:

Seattle… Los Angeles… New York… Chicago… Que­bec… Miami… Prag… Ce­nova… Montreal… Madrid… Atina… Londra… vs.

Kapitalist merkezlerdeki bu küreselleşme karşıtı anti-kapitalist eylemler de mi “üst akıl” ürünüydü? Bir kez olsun kaldırıp başınızı dünyaya bakın; kim gerçek soyguncu/hırsız anlayın artık!

Arka Bahçe'de olanlar

Bir “üst akıl” arıyorsanız…

Gelin size anlatayım:

İşçi Partisi (PT)…

1988'den başlayarak Brezilya'nın en büyük nüfus­lu Rio Grande Sur ve Por­to Alegre (Ki burada 2001'de küreselleşme karşıtı büyük eylemler oldu.) şehirle­rinin yönetimlerini kazandı.

PT, 2002 yılında -sendika başkanlığından gelme- Lula da Silva liderliğinde seçimle­ri kazandı.

Başkan Lula, neoliberal ekonomik yıkımlarla hemen mücadeleye başladı. İlk icraatları sosyal programları devreye sokmak oldu. 22 milyon Brezilyalı mutlak yoksulluktan kurtuldu. İşsizlik ve çocuk işçi sayısı azaldı.

Gelir dağılımındaki eşitsiz­lik azalırken, reel ücretlerde üretim artışının üzerinde bir yükselme gerçekleşti.

Venezuela'da Chavez'in PVDSA'yı kamulaştırması gibi Lula da Silva da, -küresel beş büyük petrol şirketinden biri olacak- Petrobras'ı yeniden oluşturdu. Brezilya karasularında bulunan 300 milyar dolarlık petrol rezervi­nin çıkarılması ihalesini Çin konsorsiyumuna verdi. Çin bu dönemde ABD'yi geçe­rek Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı oldu.

Başkan Lula, Amerikan Serbest Ticaret Bölge­si (FTAA) dayatmasına karşı çıktı. Güney Amerika Uluslar Birliği (UNASUR) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MEC­ROSUR) liderliğini üstlendi.

Rusya, Çin, Hindistan, Gü­ney Afrika ile birlikte -G8'e alternatif- BRICS kurucusu oldu.

IMF boyunduruğundaki Brezilya, IMF'ye kredi ve­ren ülke konumuna geldi.

1974'te dünyanın en borçlu ülkesi olan Brezilya, dünyanın sekizinci ekono­mik gücüne dönüştü.

Konu sadece güçlü, dina­mik ve hızla büyüyen ikti­sat değildi…

Filistin devletini tanıdılar. Başkan Lula, “Gazze'ye ya­pılanlar kabul edilemez” dedi. Ramallah'ta daimi diplomatik temsilcilik açtı.

İran'a, Küba'ya yöne­lik ambargoya karşı çıktı.

Irak'a saldırıyı destekleme­di.

Küresel ısınma gibi sorun­lara dikkat çekti. Vs.

Nihayetinde… Halkçı, kamucu, bağımsızlıkçı politikalar “birilerini” rahatsız etti.

Sonra…

Sivil darbe

1930… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1945'e kadar sürdü.)

1945… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1951'e kadar sürdü.)

1964… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1985'e kadar sürdü.)

2016…. ABD, Brezilya'da sivil darbe yaptırdı! (Halen devam ediyor.)

Şöyle:

Lula da Silva 2003-2010 yılları arasında başkanlık yaptı.

-Hastalığı nedeniyle- parti li­derliğini -eski solcu gerilla- Dil­ma Rousseff'e bıraktı. O da, tüm neoliberal ekonomik-siya­si reçeteleri reddederek 2011 ve 2014 seçimlerini kazan­dı. Görevinin bitmesine 33 ay varken 2016'da parlamento darbesiyle başkanlık koltu­ğundan indirildi. Gerekçesi İşçi Partisi'nin, Petrobras'tan seçim yardımı almasıydı! Bir taşla iki kuş; hem Rousseff, hem de Petrobras!

Bitmedi.

Kanseri yenen Lula da Sil­va, Ekim 2018 seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ve fakat:

Hemen bir gizli tanığın düz­mece ifadesiyle bu hafta tutuk­landı; Curitiba'daki cezaevine atıldı. Böylece aday olmasının önüne geçildi! (Şaşırıyor mu­yuz hayır! Son 10 yılda Latin Amerika'da 2009'da Hon­duras'ta, 2010'da Ekva­tor'da 2012'de Paragu­ay'da askeri-sivil darbeler yapan ABD, Brezilya'da da benzerini sahneye koydu. Bir diğer hedefinin Venezue­la olduğu sır değil; medyayı körükleyip duruyorlar!)

Lula da Silva hapse atılarak, (Wall Street yatırım bankeri, Merkez Bankası eski başkanı, neoliberal politikaları tavizsiz uygulayacak) Henrique Mei­relles'in önü açıldı!

Ah Melih Gökçek ah!

Gerçi. Ne diyor Nabi:

“Ne kadar bulsa da mülk,

Cahile makam ile gelmez itibar.”