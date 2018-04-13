La Casa de Papel…
Netflix'te yayınlanan İspanya dizisi Türkiye'de fenomen oldu!
Öyle ki:
Dizinin ikinci sezon tanıtımı için Türkiye'de tanıtım filmleri çekildi.
Başta Melih Gökçek olmak üzere kimi yandaşlar hemen devleti uyardı:
–Gezi'yi düzenleyen üst akıl, La Casa de Papel'i isyanın sembolü kabul etmiştir…
-Devlet yetkilileri kesinlikle konuyu araştırmalıdır…
-Dizi subliminal mesaj veriyor…
Cahiller cesur olur!
Diziyi seyretmedikleri belli…
Bugüne kadar seyrettiğim en anti-kapitalist dizi film La Casa de Papel.
Dizide, İspanyol Kraliyet Darphanesi'nin soygununu organize eden “Profesör” şunu diyor:
“2011 yılında Avrupa Merkez Bankası, hiç yoktan 171 milyar Euro yarattı. 2013'te 145 milyar Euro yarattı. Para nereye gitti biliyor musun? Bankalara! Doğrudan en zenginlere. Kimse Avrupa Merkez Bankası'na ‘hırsız' dedi mi?”
Asıl soyguncu kim?
Yaşamları boyunca hiçbir politik ahlaki sorgulama yapmayan Gökçeklerin, inatla “muhbir vatandaşlığa” devam etmesine şaşırmamak lazım!
-'Üst akıl'ın ne olduğunu hâlâ kavrayabilmiş değiller.
-Gezi direnişini hâlâ analiz edebilmiş değiller.
Ne yani:
Seattle… Los Angeles… New York… Chicago… Quebec… Miami… Prag… Cenova… Montreal… Madrid… Atina… Londra… vs.
Kapitalist merkezlerdeki bu küreselleşme karşıtı anti-kapitalist eylemler de mi “üst akıl” ürünüydü? Bir kez olsun kaldırıp başınızı dünyaya bakın; kim gerçek soyguncu/hırsız anlayın artık!
Bir “üst akıl” arıyorsanız…
Gelin size anlatayım:
İşçi Partisi (PT)…
1988'den başlayarak Brezilya'nın en büyük nüfuslu Rio Grande Sur ve Porto Alegre (Ki burada 2001'de küreselleşme karşıtı büyük eylemler oldu.) şehirlerinin yönetimlerini kazandı.
PT, 2002 yılında -sendika başkanlığından gelme- Lula da Silva liderliğinde seçimleri kazandı.
Başkan Lula, neoliberal ekonomik yıkımlarla hemen mücadeleye başladı. İlk icraatları sosyal programları devreye sokmak oldu. 22 milyon Brezilyalı mutlak yoksulluktan kurtuldu. İşsizlik ve çocuk işçi sayısı azaldı.
Gelir dağılımındaki eşitsizlik azalırken, reel ücretlerde üretim artışının üzerinde bir yükselme gerçekleşti.
Venezuela'da Chavez'in PVDSA'yı kamulaştırması gibi Lula da Silva da, -küresel beş büyük petrol şirketinden biri olacak- Petrobras'ı yeniden oluşturdu. Brezilya karasularında bulunan 300 milyar dolarlık petrol rezervinin çıkarılması ihalesini Çin konsorsiyumuna verdi. Çin bu dönemde ABD'yi geçerek Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı oldu.
Başkan Lula, Amerikan Serbest Ticaret Bölgesi (FTAA) dayatmasına karşı çıktı. Güney Amerika Uluslar Birliği (UNASUR) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MECROSUR) liderliğini üstlendi.
Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ile birlikte -G8'e alternatif- BRICS kurucusu oldu.
IMF boyunduruğundaki Brezilya, IMF'ye kredi veren ülke konumuna geldi.
1974'te dünyanın en borçlu ülkesi olan Brezilya, dünyanın sekizinci ekonomik gücüne dönüştü.
Konu sadece güçlü, dinamik ve hızla büyüyen iktisat değildi…
Filistin devletini tanıdılar. Başkan Lula, “Gazze'ye yapılanlar kabul edilemez” dedi. Ramallah'ta daimi diplomatik temsilcilik açtı.
İran'a, Küba'ya yönelik ambargoya karşı çıktı.
Irak'a saldırıyı desteklemedi.
Küresel ısınma gibi sorunlara dikkat çekti. Vs.
Nihayetinde… Halkçı, kamucu, bağımsızlıkçı politikalar “birilerini” rahatsız etti.
Sonra…
1930… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1945'e kadar sürdü.)
1945… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1951'e kadar sürdü.)
1964… ABD, Brezilya'da askeri darbe yaptırdı. (1985'e kadar sürdü.)
2016…. ABD, Brezilya'da sivil darbe yaptırdı! (Halen devam ediyor.)
Şöyle:
Lula da Silva 2003-2010 yılları arasında başkanlık yaptı.
-Hastalığı nedeniyle- parti liderliğini -eski solcu gerilla- Dilma Rousseff'e bıraktı. O da, tüm neoliberal ekonomik-siyasi reçeteleri reddederek 2011 ve 2014 seçimlerini kazandı. Görevinin bitmesine 33 ay varken 2016'da parlamento darbesiyle başkanlık koltuğundan indirildi. Gerekçesi İşçi Partisi'nin, Petrobras'tan seçim yardımı almasıydı! Bir taşla iki kuş; hem Rousseff, hem de Petrobras!
Bitmedi.
Kanseri yenen Lula da Silva, Ekim 2018 seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ve fakat:
Hemen bir gizli tanığın düzmece ifadesiyle bu hafta tutuklandı; Curitiba'daki cezaevine atıldı. Böylece aday olmasının önüne geçildi! (Şaşırıyor muyuz hayır! Son 10 yılda Latin Amerika'da 2009'da Honduras'ta, 2010'da Ekvator'da 2012'de Paraguay'da askeri-sivil darbeler yapan ABD, Brezilya'da da benzerini sahneye koydu. Bir diğer hedefinin Venezuela olduğu sır değil; medyayı körükleyip duruyorlar!)
Lula da Silva hapse atılarak, (Wall Street yatırım bankeri, Merkez Bankası eski başkanı, neoliberal politikaları tavizsiz uygulayacak) Henrique Meirelles'in önü açıldı!
Ah Melih Gökçek ah!
Gerçi. Ne diyor Nabi:
“Ne kadar bulsa da mülk,
Cahile makam ile gelmez itibar.”