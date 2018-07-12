Ayıptır, zulümdür

Batı'da “Erdoğan diktatör” sözleri artıkça Türkiye'de “bi­rileri” bu sözü haklı çıkarma­ya çabalıyor!

En son… ODTÜ mezuni­yet töreninde taşıdıkları pan­kart sebebiyle dört üniversi­te öğrencisi tutuklandı!

Suçları, Erdoğan'a haka­ret!

Dört öğrenciyi hapse gönderecek kadar pankartta hangi “suç unsuru” vardı:

Çeşitli hayvanların yüzü Er­doğan'a benzetilerek, “Artık Tayyipgiller Alemi” denilmişti!

Latifenin-şakanın-miza­hın nasıl yargı konu­su olduğuna hiç girmek istemiyorum; sadece “pes” diyorum!

Çünkü:

Tarih: 9 Mayıs 2004.

Cumhuriyet gazetesi karika­türisti Musa Kart, ip yumağı­na dolanmış kafası Erdoğan'a benzeyen bir kedi çizdi. Erdoğan, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Dava beraat ile sonuç­landı…

Tarih: 25 Şubat 2005.

Musa Kart'ın yargılanmasını protesto eden mizah dergi­si Penguen'in sekiz karika­türisti, yüzü Erdoğan'a ben­zeyen sekiz hayvan karikatürü çizdi! Ve altına “Tayyipler Alemi” yazdılar!

Erdoğan, “kişilik haklarına saldırı” diye Penguen'e tazmi­nat davası açtı. Kaybetti.

Yani…

Gerek kedi, gerekse diğer sekiz hayvana benzetilen Erdoğan karikatürlerini mah­kemeler mizah olarak değer­lendirdi. Bunlar 13 yıl önce oldu…

Peki…

Dün böyle karar veren mahkemeler varken…

Bugün aynı karikatürü pankart olarak taşıyan ODTÜ mezunu gencecik dört in­san nasıl cezaevine atıldı?

Dünden bugüne hukuk içti­hatında ne değişiklik oldu?

Mizah hakaret değil, muha­lefet aracı değil mi artık?

Bir kişinin dünya sevimli­si hayvanlara benzetilerek çizilmesi-tasvir edilmesi nasıl onur kırıcı olur?

Gençler bu kadar ucuz sebeple hapse atılır mı?

Darbe zihniyeti

Yıl, 1975…

Erdoğan…

– Bir yanda Coşkun Et ve Sucuk Mamulleri'nin muha­sebesini tutuyor…

– Bir yanda İstanbul Beledi­yesi'nde çalışıyor…

– Bir yanda İETT takımın­da futbol oynuyor…

– Bir yanda Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'nda okuyor…

– Bir yanda MSP gençlik kollarında politika yapıyor­du…

Bu nedenle…

Mahallesi Kasımpaşa/Te­pebaşı'nda açılan Karikatür ve Mizah Müzesi'ne bir gün olsa gitmediğini düşünebiliriz.

Gitse…

– Abdülaziz hakkında yapı­lan karikatürü görürdü.

– II. Abdülhamit hakkında yapılan karikatürü görürdü.

– Osmanlı Hariciye Nazı­rı Yusuf Franko'nun karika­türlerini görürdü.

– 1870 yılından itiba­ren “Diyojen” ile başlayan ve “Çıngıraklı Tatar”, “Hayal”, “Latife”, “Şafak”, “Kamer”, “Meddah”, “Kahkaha”, “Ge­veze”, “Çaylak”, “Kalem”, “Cem”, “Tokmak”, “Akba­ba”, “Gırgır” ile devam eden karikatür dergilerini görürdü.

– “Eşşek” ve “Geceku­şu” gibi hayvan isimlerinin olduğu mizah yayınlarını görürdü.

– Nişan Berberyan'ı- Agop Baronyan'ı tanırdı.

– Basiretçi Ali Efendi'yi- Ali Fuat Beyi tanırdı.

Uzatmayayım…

Karikatüre kim karşıydı?

Örneğin… II. Abdülhamit karikatürü yasakladı!

Örneğin… 12 Eylül 1980 askeri darbesi Tepeba­şı'ndaki Karikatür Müzesi'ni kapattı!

Evet, mizah hapse atıldı…

Evet, mizah sürgüne gönde­rildi…

Ama mizah yok edilemedi.

Bu nedenle…

Karikatür ve Mizah Müze­si, 27 Şubat 1989 tarihin­de Saraçhane Gazanferağa Külliyesi'nde yeniden müze olarak açıldı.

Erdoğan fırsat bulup giderse yaklaşık 150 yıllık karikatür tarihimizi görebilir.

Hacivat-Karagöz geleneği­nin yazılı-çizim halidir hepsi.

Anlayacaktır ki; mizahı kimse yenemez!

Ata benzetilen peygamber

Erdoğan'ı kedi-fil-aslan vb. şekilde çizilince bu niye suç olsun?

Anlamak zor. Mizah sün­net değil mi?

Hz. Muhammet yasak­lamak şöyle dursun miza­hın- şakanın insan ruhuna iyi geldiğini ve bir ihtiyaç olduğunu yaşamıyla gösterdi. Örneğin…

Bir gün… Hz. Muham­met, torunları Hz. Ha­san ve Hz. Hüseyin'i sırtına bindirdi. Dört el üzerinde yürüyerek, “deveniz ne güzel deve, siz de ne iyi binicilersiniz” diyerek onla­rı taşıdı. Yani…

Kendini deveye ben­zeterek mizah yapan yüce gönüllü aydın bir peygamber var karşınızda!

Keza…

Hz. Muhammet şakalar yaptığı gibi sahabeler de ona zaman zaman şakalar yaptı. Örneğin Hz. Ömer…

Hz. Muhammet'i Hz. Ha­san ve Hz. Hüseyin'i iki om­zuna oturtmuş halde görünce şöyle dedi:

– “Altınızdaki at ne ka­dar kıymetlidir?”

Hz. Muhammet ise, “On­lar da ne iyi binicidir­ler!” diye karşılık verdi!

Yani…

Hz. Muhammet kendi­sinin ata benzetilmesine kızmamış, aksine esprili cevap bile vermişti.

Ya bugün?

21'inci yüzyılda “Tayyipler Alemi” pankartı hapis nedeni oluyor! Asıl şaka bu olmalı!

“Şeyh uçmaz mürit uçurur” hukuku mu bu?

O halde… Artık sanı­rım Hz. Muhammet'in şu esprisini bugün Türki­ye'de kimse yapamaz:

Horoz kurban etmek is­teyen Bilal-i Habeşi'ye Hz. Muhammet, “Bir müezzin diğer müezzini kurban eder mi?” der gülümseyerek!

Toparlarsam:

Israrla birileri, Batı'nın “Erdoğan diktatör” hitabını güçlendirmeye çalışıyor!

Gencecik çocukları ceza­evine atmak, geleceklerini karartmak ayıptır, zulümdür.

Hani yeni dönem “ba­rış” getirecekti?