Kim kahraman… Kim hain…

Tarih: 15 Temmuz 2016.
Yer: Balıkesir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak kahvaltı yaparken, -FETÖcü- Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Nuh Altınsoy, günlük programı sundu. Saat 18.00 olarak gözüken Ankara'ya dönüşü, “Genelkurmay Başkanımız sizi saat 14.00'te bekliyor” diye erkene aldı. Şunu da ekledi:
“Komutanım, Orgeneral Akın Öztürk ve eşi İzmir'de bulunuyormuş; uçakta yer var onları da alabilir misiniz?”
Orgeneral Çolak'ın, Koruma Müdürü Piyade Burak Akın ve yakın korumalarıyla bindiği uçak saat 08.40'ta Balıkesir'den kalkıp İzmir Çiğli Askeri Havaalanı'na indi.
Çolak, Maltepe Askeri Lisesi mezuniyet törenine katıldıktan sonra 12.40'ta “misafirlerini” alarak Ankara'ya hareket etti. Uçak, 13.25'te Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Çolak, KKK karargahına gitti.
“Darbenin komutanı” Öztürk ve eşi “torunlarını sevmek için” Akıncı Üssü lojmanlarına geçti.
Saat 14.00'te olan randevuya Çolak, 15.45'te çağrıldı.
Genelkurmay'daki YAŞ hazırlıkları toplantısı 16.00'da başladı. 45'inci dakikada kapı çalındı. MİT'ten gelen Pilot Binbaşı O.K., “Bu akşam Ankara'da olağanüstülük yaşanacak; çok kan akacaktı” demişti!
Binbaşı O.K.'nin, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki helikopterlerin kullanılacağını söylemesi üzerine Orgeneral Çolak buraya “teftişe” gönderildi. Saat 18.15 idi…
Orgeneral Çolak, saat 19.12 ve 20.00'de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak, karargahta ve hangarlarda alışılmışın dışında durum görmediğini bildirdi. Ancak… Güvercinlik'teki karargahta bir tek pilotun olması dikkatini çekti; diğerleri neredeydi?
FETÖ darbeyi öne çekip hareket emri vermişti.
KKK Orgeneral Çolak, üç kez Akar'ı aradı; ulaşamadı; Akar teslim alınmıştı!
Çolak 21.45'te Genelkurmay'a hareket etti ve burada darbecilerle karşılaştı. Çatışma çıktı. İlk şehit verildi; Astsubay Bülent Aydın karnından vuruldu.
Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın bacaklarından vuruldu. Orgeneral Çolak derdest edildi…
10 gün sonra…
KKK Orgeneral Çolak'ı canı pahasına koruyan-başarılı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Gazi” unvanıyla hastaneden çıkıp görevine başladı.
15 Temmuz törenlerinin vazgeçilmez gurur kaynağı oldu.
AKP'li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Akın ailesinin evine gidip bebeklerine altın taktı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kahramanlık şilti verdi.
Yüzbaşı Akın, Genelkurmay Çatı Davası'nda mağdur-müşteki oldu.
Bu arada… Orgeneral Çolak emekli edildi; yerine Orgeneral Yaşar Güler geldi. Yeni Koruma Müdürü Yüzbaşı Gökhan Erdim oldu; Burak Akın yardımcısı olacaktı. Ama o bir kahramandı; bunu kabul edemezdi; görevinden ayrıldı. Nedense üç sonra vazgeçtiğini açıkladı!
O günlerde…
Özel kalemlerden emir subaylarına; genel sekreterlikten korumalara kadar bine yakın KKK mensubu 271 kriterden oluşan taramadan geçirildi. Örneğin…
MİT'e göre, Yüzbaşı Akın'ın FETÖ ile irtibatı ve iltisağı yoktu. Emniyet de aynı görüşteydi…
FETÖ soruşturmaları derinleştikçe yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin, FETÖ mensubu subaylar “katalog” yoluyla evlendirilmişti.
Yüzbaşı Akın'ın eşi doktor idi. Bu durum askerler için hayatın akışına pek uygun değildi. Keza…
Sınıf eğitiminden sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanması ve hemen ardından KKK Koruma Müdürü yapılması askeri teamüllere pek uygun değildi…
Bu “çok başarılı” yıllar dikkat çekiciydi.
Yüzbaşı Akın'ın yaralandığı çatışmanın videosu 30 kez izlendi. Tuhaflık vardı:
-Glock marka tabancasına hiç davranmıyordu.
-FETÖ mensubu subaylar herkese kurşun yağdırırken, onu sadece iterek uzaklaştırıyordu.
-FETÖ mensupları, hayati tehlikesi olan subaylar için değil, sadece Yüzbaşı Akın için ambulans çağırmıştı.
Akın'ın davranışları, bırakın ÖKK personelini sıradan bir koruma görevlisine uygun değildi.
Bacaklarına yediği kurşunlar paniklediği için FETÖ'nün “şefkat tokadı” mıydı?
Yüzbaşı Burak Akın artık hedefti…
İlk detay yakalandı:
“Acıbucu” olan soyadını “Akın” olarak değiştirmişti!
Bir gün laf isimden- kod isimden açıldı…
Burak Akın, Kuzey Irak operasyonunda kod isim kullandığını belirterek, Koruma Müdürü Gökhan Erdim'e “siz kod isim kullanmayı bilmezsiniz” dedi.
Erdim, “FETÖ mensuplarının Berke, Berk, Cenk gibi kod isim kullandığını bilirim” diye yanıt verdi.
Yüzbaşı Akın'ın yüzü sarardı; çünkü “Cenk” onun FETÖ içindeki kod adıydı!
Panikledi… “Biliniyor muydu?”
Keza:
Genelkurmay'da 700 kişiyi kapsayan ankesörlü hat soruşturması başlamıştı. Yüzbaşı Akın, darbeden sonra FETÖ ile ankesörlü hattan haberleşiyordu.
Uykuları kaçtı. Dayanamadı. Ve:
2017 yılının son gününde Emniyet'e giderek itirafçı oldu…
Hâlâ birileri “Ordu'nun Paşa'sıyım” diyor!
Kim Paşa?
Kim kahraman?
Kim hain?
Zamanla ortaya çıkıyor…
Başarı yanıltıcı/ölümlü, gerçek ise sonsuz!
Nedim Şener'in “Kahraman Hainler” kitabını hepinize öneririm…