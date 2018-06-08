Kim kahraman… Kim hain…

Tarih: 15 Temmuz 2016.

Yer: Balıkesir.

Kara Kuvvetleri Komu­tanı Orgeneral Salih Zeki Çolak kahvaltı yaparken, -FETÖcü- Özel Kalem Mü­dürü Kurmay Albay Nuh Altınsoy, günlük programı sundu. Saat 18.00 olarak gö­züken Ankara'ya dönüşü, “Ge­nelkurmay Başkanımız sizi saat 14.00'te bekliyor” diye erkene aldı. Şunu da ekledi:

“Komutanım, Orgeneral Akın Öztürk ve eşi İzmir'de bulunuyormuş; uçakta yer var onları da alabilir misiniz?”

Orgeneral Çolak'ın, Ko­ruma Müdürü Piyade Burak Akın ve yakın koru­malarıyla bindiği uçak saat 08.40'ta Balıkesir'den kalkıp İzmir Çiğli Askeri Havaalanı'na indi.

Çolak, Maltepe Askeri Lisesi mezuniyet törenine katıldıktan sonra 12.40'ta “misafirlerini” alarak Ankara'ya hareket etti. Uçak, 13.25'te Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

Çolak, KKK karargahına gitti.

“Darbenin komutanı” Öz­türk ve eşi “torunlarını sevmek için” Akıncı Üssü lojmanlarına geçti.

Saat 14.00'te olan rande­vuya Çolak, 15.45'te çağrıldı.

Genelkurmay'daki YAŞ hazır­lıkları toplantısı 16.00'da baş­ladı. 45'inci dakikada kapı çalındı. MİT'ten gelen Pilot Binbaşı O.K., “Bu akşam Ankara'da olağanüstülük yaşanacak; çok kan akacak­tı” demişti!

Binbaşı O.K.'nin, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki helikopterlerin kullanılacağını söylemesi üzerine Orgeneral Çolak buraya “teftişe” gönderil­di. Saat 18.15 idi…

Orgeneral Çolak, saat 19.12 ve 20.00'de Genel­kurmay Başkanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak, karargah­ta ve hangarlarda alışılmışın dışında durum görmediğini bildirdi. Ancak… Güvercinlik'te­ki karargahta bir tek pilotun olması dikkatini çekti; diğerleri neredeydi?

FETÖ darbeyi öne çekip hareket emri vermişti.

KKK Orgeneral Çolak, üç kez Akar'ı aradı; ulaşamadı; Akar teslim alınmıştı!

Çolak 21.45'te Genelkur­may'a hareket etti ve burada darbecilerle karşılaştı. Çatışma çıktı. İlk şehit verildi; Astsu­bay Bülent Aydın karnından vuruldu.

Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın bacaklarından vu­ruldu. Orgeneral Çolak derdest edildi…

Başarılı kahraman

10 gün sonra…

KKK Orgeneral Çolak'ı canı pahasına koruyan-başarılı Ko­ruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Gazi” un­vanıyla hastaneden çıkıp görevine başladı.

15 Temmuz törenlerinin vazgeçilmez gurur kaynağı oldu.

AKP'li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Akın ailesinin evine gidip bebekleri­ne altın taktı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kahramanlık şilti verdi.

Yüzbaşı Akın, Genelkur­may Çatı Davası'nda mağ­dur-müşteki oldu.

Bu arada… Orgeneral Çolak emekli edildi; yerine Orgeneral Yaşar Güler geldi. Yeni Koruma Müdürü Yüz­başı Gökhan Erdim oldu; Burak Akın yardımcısı olacaktı. Ama o bir kahra­mandı; bunu kabul edemezdi; görevinden ayrıldı. Neden­se üç sonra vazgeçtiğini açıkladı!

O günlerde…

Özel kalemlerden emir subaylarına; genel sekreter­likten korumalara kadar bine yakın KKK mensubu 271 kriterden oluşan tarama­dan geçirildi. Örneğin…

MİT'e göre, Yüzbaşı Akın'ın FETÖ ile irtibatı ve il­tisağı yoktu. Emniyet de aynı görüşteydi…

30 kez izlendi

FETÖ soruşturmaları derinleştikçe yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Örne­ğin, FETÖ mensubu subaylar “katalog” yoluyla evlendiril­mişti.

Yüzbaşı Akın'ın eşi dok­tor idi. Bu durum askerler için hayatın akışına pek uygun değildi. Keza…

Sınıf eğitiminden son­ra Özel Kuvvetler Komu­tanlığı'na atanması ve hemen ardından KKK Koruma Müdürü yapılması askeri tea­müllere pek uygun değildi…

Bu “çok başarılı” yıllar dikkat çekiciydi.

Yüzbaşı Akın'ın yaralandı­ğı çatışmanın videosu 30 kez izlendi. Tuhaflık vardı:

-Glock marka tabancası­na hiç davranmıyordu.

-FETÖ mensubu subaylar herkese kurşun yağdırırken, onu sadece iterek uzaklaştırı­yordu.

-FETÖ mensupları, hayati tehlikesi olan subaylar için değil, sadece Yüzbaşı Akın için ambulans çağırmıştı.

Akın'ın davranışları, bırakın ÖKK personelini sıradan bir koruma görevlisine uygun değildi.

Bacaklarına yediği kur­şunlar paniklediği için FE­TÖ'nün “şefkat tokadı” mıy­dı?

Yüzbaşı Burak Akın ar­tık hedefti…

İlk detay yakalandı:

“Acıbucu” olan soyadı­nı “Akın” olarak değiştirmişti!

Bir gün laf isimden- kod isimden açıldı…

Burak Akın, Kuzey Irak operasyonunda kod isim kullandığını belirterek, Koruma Müdürü Gökhan Erdim'e “siz kod isim kullanmayı bil­mezsiniz” dedi.

Erdim, “FETÖ mensupla­rının Berke, Berk, Cenk gibi kod isim kullandığını bilirim” diye yanıt verdi.

Yüzbaşı Akın'ın yüzü sarardı; çünkü “Cenk” onun FETÖ içindeki kod adıydı!

Panikledi… “Biliniyor muydu?”

Keza:

Genelkurmay'da 700 kişiyi kapsayan ankesörlü hat so­ruşturması başlamıştı. Yüzbaşı Akın, darbeden sonra FETÖ ile ankesörlü hattan haberleşi­yordu.

Uykuları kaçtı. Dayanama­dı. Ve:

2017 yılının son gününde Emniyet'e giderek itiraf­çı oldu…

Hâlâ birileri “Ordu'nun Paşa'sıyım” diyor!

Kim Paşa?

Kim kahraman?

Kim hain?

Zamanla ortaya çıkıyor…

Başarı yanıltıcı/ölümlü, ger­çek ise sonsuz!

Nedim Şener'in “Kahra­man Hainler” kitabını hepi­nize öneririm…