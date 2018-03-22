Şike gerçekleri

O zorlu günlerde…

Fetullah Gülen Cemaati'ne karşı mücadele veren çok az gazeteci vardı.

Bizim SÖZCÜ editörü Ay­tunç Erkin bunlardan biriydi. Ta 2005 yılında “Fethullah Hoca'nın Şifreleri/Baş­muavini Nurettin Veren Anlatıyor” kitabını yazdı.

Sonra FETÖ'nün peşini hiç bırakmadı…

3 Temmuz “şike operasyo­nunun” perde arkasını “Sarı Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım” kitabında anlattı.

Bugünlerde…

FB TV'de “Son Kale” programını yapıp sunmaya başladı. Pek med­yada görünmek istemediğimi bilmesine rağmen, kendine has üslubuyla “Usta mutla­ka geliyorsun” dedi.

Aytunç Erkin gibi gaze­tecilik bayrağını hiçbir koşulda elden düşürme­yen meslektaşlarımın yanında olmaktan gurur duyuyorum. “Gelirim” dedim. Gittim. Ko­nuştum. Dün yayınlandı.

Benim 3 Temmuz süre­cine bakışım farklı.

Şöyle:

FB cephesi sürekli “yap­madık” savunmasını yaptı/ yapıyor. Kendini aklamaya çalışmaktan, büyük oyuna odaklanamıyor. Şunu anlat­mak istiyorum:

Süreci 3 Temmuz 2011 tarihiyle başlatmak; tahliye­ler ile sonlandırmak doğru değil.

Süreç 1995'te start aldı:

Sembol iki fotoğraf karesi var.

-Biri; Bosna-Hersek ile dayanışma maçında Fetullah Gülen ile Maradona'nın yan yana oturtulduğu fotoğraf…

-Diğeri; Hakan Şükür'ün düğünündeki Fetullah Gü­len'in şahitlik fotoğrafı…

Cemaat, “futbolun gücünü” bir mürit sayesinde keşfet­ti: İhsan Kalkavan!

Tarih: 29 Mart 1998.

Beşiktaş Kongresi'nde efsanevi başkan Süleyman Seba'nın karşısına kimi çıkar­dılar: İhsan Kalkavan!

Medya desteğini arkasına alan Kalkavan destekçile­ri Seba için ne diyordu:

“16 yıldır başkanlık ya­pıyorsun yeter artık!”

Seba, Beşiktaş'ı FETÖ'ye teslim etmedi…

İhsan Kalkavan kongre sonucunu alır almaz Altuniza­de bulunan FETÖ merkezine gitti. Gülen şöyle teselli etti:

“İhsan gün gelecek ‘başkan ol' diye sana yalvaracaklar!”

3 Temmuz 2011 sürecinde FETÖ müritleri ne dedi:

“Bizim futbola ne ilgimiz olabilir!” Hep yalan konuştular…

Sponsor: Bank Asya

Cemaat'in hedefinde sade­ce üç büyük takım yoktu.

2008 yılı başı…

FETÖ'nün kontrolünde­ki “Bank Asya” 1. Lig'e sponsor oldu!

Aynı yıl…

-Aziz Yıldırım hakkında hem Kara Kuvvetleri, hem de Hava Kuvvetleri'nde “ihaleye fesat karıştırma soruşturması” açıldı. Bitmedi…

-Aziz Yıldırım'ın, koru­ması Hüseyin Doğrul üze­rinden “İBDA-C Örgütü mensubu” diye telefonları dinlenmeye başlandı. Bitme­di…

-2009 yılında “Devrimci Karargah Örgütü üye­si” diye “Lokman Aksu” kod adıyla dinlendi Aziz Yıldırım. Bitmedi. Askerlik meselesi gibi özel hayatı medya tara­fından didiklenmeye başlandı. Kuşkusuz… Önce kamuoyu önünde yıpratıp-gözden düşü­rüp sonra operasyon yapmak FETÖ taktiği idi.

Operasyon olacak da Ta­raf gazetesi kullanılmayacak:

“Ergenekon Fenerbah­çe'de” diye 2009 yılında manşetler atmaya başladı­lar. Suç delili stadyuma asılan pankarttı: “Mus­tafa Kemal'in Askerleri­yiz.” Büyük futbolcu Bas­ri'ye “Mehmetçik” dendiğini bilseler; “işte bir başka delil” derlerdi herhalde!

Yıl, 2010. Mehmet Bar­las ailesinin internet sitesin­de yazan Rauf Atilla Polat, “Baron” adını verdiği Aziz Yıldırım'ı “Askeri Casusluk” soruşturmasına sokmak için günlerce yazdı.

Kumpasın yolları böyle örül­meye başlandı. Ve…

İstanbul'daki İşgal Güç­leri 1920 yılında nasıl Fenerbahçe Kulübü'nü basıp- kapatıp, Başkan Sabri Toprak'ı Malta'ya sürgüne gönderdi ise, yakla­şık 100 yıl sonra 3 Temmuz 2011'de FETÖ polis-savcıları Fenerbahçe'yi basıp Başkan Aziz Yıldırım'ı “esir” aldı…

Erdoğanlar'ın damadı

Fenerbahçe “esir” düştü ama teslim olmadı! 10 Temmuz günü 400 bin Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde protesto yürüyüşü yaparken AKP, FETÖ kumpasına inan­mayı tercih etti.

Öyle ki…

14 Nisan 2011… 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Dü­zensizliğin Önlenmesine” dair kanun çıktı.

3 Temmuz “şike operas­yonu” gösterdi ki, 5-12 yıl arasındaki cezalar çok ağırdı; ortada ölüm varmış gibi ceza­lar verilecekti.

17 Kasım 2011… Kanun­daki cezaların 1-3 yıl arasına indirilmesi teklifi TBMM'ye getirildi. FETÖ ortalığı ayağa kaldırdı. AKP geri adım atma­yınca FETÖ, Erdoğanlar'ın damadı Göksel Gümüş­dağ'ı gözaltına aldı! FETÖ di­şini gösteriyordu ve AKP hâlâ anlamıyordu! Yine de yasa değişikliği teklifi TBMM'den geçti. Ama. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez bir yasayı onaylamayıp Mec­lis'e geri gönderdi!

14 Aralık 2011… AKP yine direndi. Teklifi olduğu gibi Çankaya Köşkü'ne gönderdi ve Gül onaylamak zorunda kaldı!

Yani, FETÖ aslında Er­doğan'a ilk kılıcı -7 Şubat 2012 tarihindeki MİT'e yöne­lik yaptığı operasyondan- önce çekti… Erdoğan “alnı secde­ye değiyor” diye FETÖ'den kuşkulanmadı. Maalesef… Aziz Yıldırım ilk duruşmada söyledi­ği şu sözü bile kavrayamadı:

“Ne şikesi memleket elden gidiyor!”

Gördüğünüz gibi konu dallı budaklı/mevzu derin…

“Şike operasyonunun” bu­güne kadar hiç gündeme getirilmeyenleri yarına kaldı…