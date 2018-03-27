Size birini tanıtayım

Önce şunu yazmama izin veriniz:
Komünist, anti emperyalist'tir.
Komünist, yurtsever'dir.
Komünist, ulusalcı olmadan enternasyonalist olamaz.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin şehitlerini ananlara saldıranlar komünist filan değildir; sadece “öğrenci”dir! Daha, “olmak” için kırk fırın ekmek yiyecekler!
Genç, adı üzerinde deli–kanlı'dır; o yaşlarda hata kaçınılmaz. Önemli olan devletin yanlışlık yapmamasıdır.
İktidarların dün ne yaptığı biliniyor:
-1968 kuşağını biçti…
-1970 kuşağını doğradı…
Dün devrimciyi-ülkücüyü tasfiye etti.
Bugün… Kandırılmış-zehirlenmiş FETÖ kurbanı Müslüman gençlere yaşam hakkı tanımıyor!
Bugün… İktidar “başı ezilmesi” gereken komünist öğrencilerden bahsediyor! Dediğim gibi gençlerin “hata yapma lüksü” var!
Önemli olan, pırıltılı Boğaziçili gençleri kazanmaktır; ezmek-yok etmek kolaydır! Dağa çıkmalarına-terörist olmalarına zemin hazırlamak kolaydır!
Bir ülke, geleceğin aklına karşı hoyrat olmamalıdır.
-Madem konu, komünist gençlerden açıldı…
-Madem konu, Boğaziçi Üniversitesi'nden açıldı…
-Madem konu, Afrin'den açıldı…
Ne demek istediğimi bir isim üzerinden anlatmaya çalışmalıyım:
Mehmetçik Afrin'e girdi…
Teröristlerin kenti baştan aşağı bombalı tuzaklarla doldurduğu sır değil.
Dedim ki içimden, “Mehmetçik bu tuzaklarla nasıl başa çıkacak?”
Elbet teknolojik üstünlükle!
Peki… Bu bilimsel çalışmaları kim yapacak?
Doç. Dr. Alper Bozkurt adını duyanınız var mı?
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, doktora eğitimini ise Cornell Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde tamamladı.
2010 yılında North Carolina State Üniversitesi'nde doçent olarak çalışırken Pentagon/ABD Savunma Bakanlığı'ndan davet aldı!
Burada ne üzerinde çalıştığını yazmadan önce konuyu biraz açmalıyım…
Çünkü Afrin ile ilgisi var yazacaklarımın…
Tarih: 6 Temmuz 1961.
Pentagon/ABD Savunma Bakanlığı “Gizli Askeri Araştırmalar Merkezi” Başkanı William Godel başta CIA üyeleri olmak üzere dışişleri ve savunma bakanlığı yöneticilerine gizli brifing verdi. Konu…
Vietnam'a gizlice sokulacak dört askeri teçhizat programıydı.
Örneğin…
Bunlardan biri; kısa boylu-çelimsiz “yandaş” Vietnamlılar, ABD üretimi (M1 Garand ve Browning Bar) silahları taşıyamıyor, ateş edince yuvarlanıyorlardı! İşte… Bunlar için (Eugene M.Stoner tarafından) “AR-15” adlı yarı otomatik tüfekler üretildi. Bu, halen ABD Ordusu (ve Türk Ordusu'nun da) kullandığı -yeni adıyla- M16 idi…
Örneğin…
Bunlardan biri; hafif, sessiz, çok iyi manevra yapabilen ve sadece bir depo yakıtla Vietnam ormanları üstünde uçabilen (bugün İnsansız Hava Aracı/İHA'nın atası) motorlu planör/pırpır idi. “Havadaki Volkswagen” diyorlardı.
Detaya boğmayayım…
Biri de, köpekler idi!
Köpeklerin geleneksel gözcü ve koruyucu rolü biliniyordu. Bu kez…
Pentagon kimyagerleri A.C Peters ve W.H. Allton, yeni “köpek programı” ile, kokusunu insanların algılayamadığı ancak köpeklerin tespit edeceği kimyasallar üzerinde çalıştı. Amaç, köylü ile Vietkong savaşçılarını ayırabilmekti.
Georgia'daki Fort Benning üssünde Alman çoban köpekleri eğitildi. Uzatmayayım, boğucu sıcak-nemli ormanlarda köpeklerin keskin koku alma duygusu pek yararlı olamadı.
Ama… Pentagon'un çalışmaları bitmedi…
Tarih: 26 Mayıs 2003.
Jeremiah D. Smith, Bağdat yakınlarında tuzak bombayla Irak'ta öldürülen ilk ABD'li asker oldu. Tuzak saldırılar ardı ardına olmaya başlayınca ABD Merkez Komutanı General John Abizaid Vietnam Savaşı'ndan yıllar sonra aynı sözü sarf etti:
“Irak'ta gerilla savaşı yapacağız!”
Örneğin… Bombanın yerini tespit etmekten ziyade, bomba yapanları bulacaklardı!
Vietnam'da nasıl köpeklerden yararlanmayı düşündüler ise, Irak'ta -köpeklerin koku alma yeteneğini saniyede bir trilyon kez aşan- arıların olağanüstü hissetme performansından yararlanacaklardı!
Pentagon'daki bilim adamları New Mexico ve Los Alamos laboratuarında şunu yaptılar:
Arı gruplarını buzdolabında sakinleştirip, küçük kutulara -kafaları ve duyargaları kutuların üstünde olacak şekilde- maskeleme bandıyla bağladılar. -Ödüllü şekerli su sistemini kullanarak- arılara, patlayıcıları tespit ettiklerinde, çiçek toplamada kullandıkları dillerini/hortumlarını dışarı çıkarmayı öğrettiler!
Arılar, TNT ve C4 gibi çeşitli patlayıcıları öğrendi!
Bunlar Pentagon'un “biyosistem” çalışmalarıydı.
Bir de “biyohibrit” alanında yapılanlar vardı: Hayvanların vücutlarına minik alıcılar-uyarıcılar yerleştirerek, onları uzaktan komutayla kontrol etmek! Yani, robot haline getirmek…
İşte… Binlerce “beyin göçümüzden” biri olan Doç. Dr. Alper Bozkurt, Pentagon'da “yarı makine-yarı böcek” böcekbot çalışmaları yapan ekip içinde yer aldı. Beyaz Saray'a brifing bile verdi…
Demem o ki:
Terörle mücadelede de bilim insanlarına ihtiyacımız var.
Ama… Gençlerin geleceğini karartmakta üstümüze yok! Bu da bir “beyin cinayetidir” aslında!
Afrin sadece kahraman Mehmetçik'in mücadelesiyle kazanılmaz.
Hangi politik görüşte olursa olsunlar ülkemizin geleceği Boğaziçili çocuklarımıza kıymayınız…