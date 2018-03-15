Hayatları çalanlar oyları da çalarlar!..

Yaklaşık 30 yıldır İzmit halkını sinsice zehirleyen DDT türevi BHC stoklarının imhası için nihayet harekete geçildi. Ama insan aklıyla alay edercesine!..

Konunun üzerine ısrarla giden Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre; 3 bin ton civarındaki stokların ilk aşamada 253 tonu, İzmit'teki İZAYDAŞ adlı katı atık tesisinde yok edilecekmiş.

İZAYDAŞ bu işlem için ton başına 400 dolar alacak, parasını da zehir stoklarının sahibi Merkim adlı şirket ödeyecekmiş!

Merkim, binlerce ton DDT türevini depolarında bırakarak ABD'ye kaçan işadamı Halil Bezmen'e ait Koruma Tarım İlaçları'nın, sahip değişikliğinden sonra aldığı isim. Şirketin kayda değer bir üretim faaliyeti bulunmuyor. O halde bu parayı nasıl ödeyecek? Bunu yapacak gücü olsaydı bugüne kadar binlerce ton zehri, Derince'deki yamalı bohçaya dönmüş barakalarında depolayıp tutar mıydı? Görülüyor ki o borç yine devlete yıkılacak!..

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Gelelim kararın bir başka vahim boyutuna:

Geçmiş yıllarda BHC'lerin İZAYDAŞ'ta yakılarak imha edilmesi denendi. Ama çevrede yaşayan tüm canlıların çok kötü etkilendikleri görülünce hemen vazgeçildi. Şimdi konunun uzmanları haklı olarak soruyorlar:

“Ne değişti de, 3-4 tonluk yakma işleminin ardından imhası durdurulan BHC'lerin yeniden İZAYDAŞ'ta yok edilmesine karar verildi?.. Hani bu işlem Almanya'da olacaktı? Halkın sağlığıyla çevrenin korunması size çok mu maliyetli geldi?..”

Aynı uzmanlar 3 bin ton civarında olduğu öne sürülen BHC stoklarının, 5 milyon lira gibi bir masraf karşılığında İZAYDAŞ'ta imhaya çalışılmasının büyük bir çevre felaketine yol açacağı görüşündeler.

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Hereke Çevre Derneği eski Başkanı Hayri Altunok'a göre ise yapılanlar, insan aklıyla alay etmekten başka bir anlam taşımıyor. Altunok “Bilim adamı kılıklı yandaş soytarılar, çöp fabrikası konusunda da İZAYDAŞ'ı adres göstermişlerdi. Kent dinamikleri BHC'lerin İzmit'te yakılmasına karşı bir araya gelmeli ve yaşam haklarını sonuna kadar savunmalıdır” diyor.

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Çevreci Hayri Bey uyarısında çok haklı…

Ey İzmitliler,

Bu uygulamaya devam edilirse sadece DDT stokları yanmış olmayacak!

Tüm canlılar korkunç bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalacak!..

Hayatlar yanacak!..

DDT'nin doğada 60 yılda yok olduğu düşünülürse, gelecek kuşakların bile dünyaları kararacak!..

UĞUR DÜNDAR’IN NOTU: Dünkü yazımda yer alan “Papara” sözcüğü Çiftlik Bank'ın bir ödeme yöntemidir. Yazımın, Papara Elektronik Para A. Ş. ile bir ilgisi yoktur