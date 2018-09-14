Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler!..

Kardak Krizi'nin yaşandığı, Yunanistan'la savaşın eşiğine geldiğimiz 1996 yılının 8 Ekim günü…

İki adet F-16 uçağımız, Ege Denizi üzerinde rutin eğitim ve devriye uçuşundalar.

Sakız Adası yakınlarından geçerlerken, Mirage 2000 tipi iki Yunan savaş uçağı peşlerine takılıyor.

Böylece havacıların “Dog Fight-İt Dalaşı” dedikleri ölümcül kovalamaca başlıyor.

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Saat tam 14.50'de, Mirage'lardan birini kullanan Thanos Grivas, bizim F-16'nın ateşleme sistemini kilitleyip uçağımızı füzeyle vuruyor.

İsabet alarak düşmeye başlayan F-16'daki pilotlardan Yarbay Osman Çilekli son anda koltuğunu fırlatarak kurtuluyor, Yüzbaşı Nail Erdoğan ise uçağıyla birlikte Ege'nin 450 kulaç derinliğine gömülüyor.

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Olay, Genelkurmay kayıtlarına “İt dalaşında yaşanan kaza” olarak geçiyor.

Ancak 7 yıl sonra uçağımızın düşmanca saldırıyla düşürüldüğü ortaya çıkıyor.

Çünkü bir Yunan gazeteci, füzeyi ateşleyen pilot Grivas'ın itirafını ve özür dileyen ifadelerini yayınlıyor!..

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Bunun üzerine Erdoğan ailesinin avukatı Mehmet Emin Keleş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurarak, tazminat talep ediyor. Ancak 650 bin Euro'luk tazminat istemi, mahkemedeki bir Rum yargıcın karşı oyuyla reddediliyor. Zira kararlarda 3 yargıcın oy birliği gerekiyor.

Benzer bir başvuruyu Ankara Başsavcılığı bünyesindeki Anayasal Suçlar Savcılığı'na da yapıyor.

Ailenin şehidimizin naaşının çıkarılması için sergilediği tüm çabalar ise, uçak enkazının bulunduğu yerin çok derin (450 kulaç) olduğu gerekçesiyle sonuçsuz kalıyor!..

Yani elin adamı okyanusun binlerce metre derinliğinde batık gemilerdeki mücevher kasalarını eliyle koymuş gibi bulup çıkarırken, bizimkiler, aradan geçen 19 yılda Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın cenazesine bir türlü ulaşamıyorlar!..

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Acı veren son duruma gelince… Anayasal Suçlar Savcılığı, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Yunan resmi makamlarına itirafçı pilotun ifadesinin alınması ve soruşturma açılması için girişimde bulunuyor. Yunanlılar başvuru üzerine kendi aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda, adeta alay edercesine “Pilotumuzun ifadesinin alınmasına ve soruşturma başlatılmasına gerek görmedik” şeklinde bir cevap veriyorlar. Bununla da yetinmeyip, aralarında Kardak'ın da bulunduğu Ege'deki bazı adalarla kayalıkları işgale ve oralarda Yunan bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar!..

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Şehit pilotun ailesi Anayasal Suçlar Savcılığı'nın Yunanistan aleyhine dava açmasını, kahraman Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşı ise Ege'nin 450 kulaç derinliğinde, bir elin kendisine uzanmasını bekliyor.

Bu 22 yıllık bekleyiş de insana “Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler” deyişini hatırlatıyor!..