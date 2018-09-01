Korkuyorum anne,

Hem de çok korkuyorum, büyümekten…

Ya ben de itip kakan biri olursam çocuğumu,

Ağlatırsam ikide birde, hem de tokat üstüne tokat atarak.

Ya ben de dinlemek istemezsem bana anlatmak istediklerini,

Ben de döversem bana çiçek getiren çocuğumu, vazoyu kırdı diye,

Bin pişman edersem doğduğuna doğacağına,

Ve bir daha da getirmez olursa o çiçekten,

Korkuyorum anne,

Hem de çok korkuyorum büyümekten…

★★★

Ya benim çocuğum da çıkamazsa sokağa,

Güneşin aydınlığını o da göremezse,

Koşup oynayamaz olursa anne…

Hele bir de cinsel saldırı gelirse başına,

Kararırsa dünyası, karalar bağlarsa,

Ya acı çekerse hayalleri sönmekten,

Korkuyorum anne,

Hem de çok korkuyorum büyümekten…

★★★

Ya ben de kaybedersem kalbimi anne,

Kötülerden biri olup çıkarsam ben de…

Sevgiyi, dostluğu, arkadaşlığı,

Ben de boğarsam karanlıklarda…

Çevirirsem aydınlığı karanlığa,

Şarkılarım çıkmaz olursa yürekten,

Korkuyorum anne,

Hem de çok korkuyorum büyümekten…

★★★

Göremez olursam çiçekleri,

Yıldızların gözlerini,

Yakamozların pırıltısını,

Bulutların süzülüşünü,

Dağların şarkılarını, derelerin şırıltısını,

Ya yoksun kalırsam çiçeklerin kokusunu içime çekmekten,

Korkuyorum anne…

Hem de çok korkuyorum büyümekten…

★★★

Sevgili okurlarım,

Yazar Salim Koçak'ın bu etkileyici şiirini özellikle alıntıladım.

Çünkü yazılma nedeni çok anlamlı.

Hatırlayacaksınız,

Çocuklara yönelik cinsel saldırıları önlemek amacıyla 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulmuştu.

Kamuoyuna yapılan açıklamalara göre; komisyon hazırlayacağı raporu hükümete sunacak, iktidar da o rapor doğrultusunda oluşturacağı yasa önerisini Meclis gündemine taşıyacaktı.

Bu karar 19 Şubat 2018 günü alınmıştı.

Aradan yaklaşık 5,5 ay geçti.

Bugün 169'uncu gündeyiz.

Çocuklarımız kaçırılmaya, öldürülmeye, cinsel saldırılara uğramaya devam ediyor!

Komisyon da çalışmalarına!..

Hayırlı çalışmalar!..