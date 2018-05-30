Seçim günü bizi bekleyen en büyük tehlike!..

Bugün size, büyük tehlikeyi anlatacağım.

“Millet İttifakı”nı oluşturan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ekipleri, sandık güvenliğini sağlayabilmek için canla başla çalışıp örgütleniyorlar. Örneğin; CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir milletvekili adaylarından Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşları www.sandikgucu.com üzerinden gönüllü sandık görevlilerine eğitim veriyor, daha sonra da toplantılar düzenleyip bu süreci pekiştiriyorlar. Mehmet Ali Çelebi yurdu dolaşarak 16 Nisan referandumunda boş bırakılan ve bu nedenle hile yapıldığı iddialarına konu olan sandıklardaki görevli eksiğini gideriyor. İYİ Parti'nin “Sandık Ordusu” da https://bulut.iyiparti.org.tr/basvuru.php'ye yapılan başvuruları büyük bir titizlikle değerlendiriyor. Keza Saadet Partililer de…

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Hedef; üç partinin imkanlarını ortak bir platformda bir araya getirip yurt genelinde muhalefet temsilcilerinin görev almadığı hiçbir sandık bırakmamak.

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Seçim günü bu görevliler sabah 06.00'da sandık başında olacaklar. Tüm oy pusulaları ve zarfların sandık kurullarınca mühürlenmesini sağlayıp, oy verme işlemini gün boyu gözleyecek ve sandıklar kapandıktan sonra da ıslak sayım tutanağının bir fotoğrafını çekerek, ortak bilişim merkezine gönderecekler.

Diyelim ki sistem kusursuz işledi ve yurt sathındaki tüm sandıklardaki görevliler, mükemmel bir çalışma sergileyerek ıslak tutanakların görüntülerini merkeze geçtiler.

Peki bu durumda seçimin kaderi tamamen güvence altına alınmış olacak mı?

Maalesef hayır!

Nedenini anlatayım:

Biliyorsunuz daha önceki seçimlerde YSK, resmi sonuçları kendi internet sitesinden açıklamaya başlayıncaya kadar medyanın sonuç yayımlamasını yasaklar, ancak bu yasağa hiçbir kuruluş uymazdı.

Yine öyle olacak. İddiaya göre; Anadolu Ajansı ve TRT, YSK'nın yasağı kaldırmasını beklemeden sonuçları hızla duyurmaya başlayacak. Onları, artık neredeyse tümü yandaş olan televizyonlar ve gazetelerin web sayfaları takip edecek. Böylece YSK izin verinceye kadar Cumhur İttifakı'nın açık ara kazandığı yolunda bir algı yaratılmış olacak.

Seçimin kaybedildiğini düşünen muhalefetin “Sandık Ordusu” da moral çöküntüsü içinde sandıkları terk edecek…

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Geçmişte bu algı operasyonuna karşı yurttaşların doğru bilgileri alabilecekleri Doğan Haber Ajansı (DHA) gibi kuruluşlar vardı. O nedenle yandaş ajansların algı operasyonları bir noktaya kadar etkili oluyor, gerçek rakamlar kısa sürede şişirilmiş sonuçların yerini aldığından amaçlarına ulaşamıyorlardı.

Ancak bu seçimde seçmenin böyle bir imkanı bulunmayacak!

Çünkü DHA da yandaş olduğundan, Anadolu Ajansı ve TRT ile senkronize çalışacak!..

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Durun, daha bitmedi! O gece büyük ihtimalle sosyal medya da karartılacak!

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Operasyonu durdurmanın tek yolu var:

Millet İttifakı Bilişim Merkezi'nin aynı zamanda MİLLET AJANSI gibi çalışabilmesi…

Eğer böyle bir yazılım yapılır, gerekli organizasyon sağlanır ve MİLLET AJANSI, iktidarın emrindeki ajanslarla aynı anda gerçek sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya başlayabilirse, yandaşların seçimi oldu bittiye getirmeleri önlenebilir.

Tehlikeyi durdurmanın başka yolu yok!..