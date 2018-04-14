2002…

Benzin 1.62 liraydı.

*

2003… Enerji bakanımız Hilmi Güler “petrol avı başlatıyoruz, petrol tüketicisi değil, petrol üreticisi olacağız” dedi, benzin 1.74 oldu.

2006… Enerji bakanımız Hilmi Güler, Trakya'da dokuz kuyuda, Suriye sınırında sekiz kuyuda petrol bulduğumuzu açıkladı, benzin 2.75 oldu.

2007… Enerji bakanımız Hilmi Güler, Karadeniz'deki yeni petrol sahası keşfinin ayrıntılarını Sabah gazetesine anlattı. “Türkiye karasularında rezerve ulaştık, Türkiye'nin petrol ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak büyüklükte” dedi, benzin 3.06 oldu.

2008… Enerji bakanımız Hilmi Güler “bizden öncekiler fahiş fiyatla satıyordu, biz petrol fiyatlarını düşürdük” dedi, benzin 3.15 oldu.

*

2012… Enerji bakanımız Taner Yıldız “Adıyaman'da ve Hakkari'de kalitesi çok yüksek petrol bulduk ama, istismar edilmemesi için petrol bulsak da söylemeyiz” dedi, benzin 4.57 oldu.

2013… Enerji bakanımız Taner Yıldız, padişah Abdülhamid'in 100 sene önce yaptığı petrol haritasını buldu. “Bakanlık koltuğuna oturduğumda en çok merak ettiğim konu Abdülhamid'in petrol haritasıydı, bilimselliği olan bir harita, Batman ve Adıyaman'da petrol bulduğumuz yerleri de içeriyor” dedi, ayrıca, Kuzey Irak'ta Kandil dağı eteklerinde petrol arayacağımızı açıkladı, benzin 5 lira oldu.

*

2015… Enerji bakanımız Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'nin petrol aramasında tüm zamanların arama rekorunu kırdığını açıkladı. O kadar çok petrol bulmaya başladık ki, enerji bakanımız Ali Rıza Alaboyun, Niğde'de tuz araması yapılırken tesadüfen petrol bulunduğunu açıkladı, benzin 5.05 oldu.

2015… Enerji bakanımız Ali Rıza Alaboyun, kömürden sentetik petrol üreteciğimizi söyledi, “her yıl 2 milyar dolarlık üreteceğiz” dedi, benzin 5.15 oldu.

*

2017… Enerji bakanımız Berat Albayrak, Akdeniz'de petrol kuyusu kazmaya başlayacağımızı açıkladı, “petrol ararken Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız” dedi, benzin 5.35 oldu.

2017… Enerji bakanımız Berat Albayrak'ın petrol açıklaması Avrupa ülkelerini titretti, yandaş gazetelerimiz böyle manşet attı, benzin 5.45 oldu.

2018… Enerji bakanımız Berat Albayrak, Türkiye'nin “petrol zengini ülke” olduğunu açıkladı, ertesi gün, Siirt'te Türkiye tarihinin en kaliteli petrolünün bulunduğu açıklandı, benzin altı lirayı geçti.

*

Gözünüzü seveyim petrol bulmayın gari.

Bundan böyle kuyu açan şerefsizdir yani.