Doları düşürmek için çorbada tuzumuz bulunsun

Doları düşürmek için twitter'da dua zinciri kuran sayın ahalimiz, şimdi de yağmur duasına çıkar gibi dolar düşürme duasına çıktı.

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Bu çabaları artırmak lazım.

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Ankara'da medyum Süheyla var mesela, nasip açıyor, gerçi üç ay önce dolandırıcılıktan tutuklanıp nasibini kestiler ama, olsun.

İzmir'de medyum Rıza var, şahane muska yazıyor, maalesef son muskayı sivil polislere yazdı, talihsizlik işte.

Medyum Anna var, Rus medyum, Moskova'da doğup büyümüş, Sovyetler Birliği döneminde psikokinezi üzerine eğitim almış, bağlama konusunda uzman, istersen sevgilinle aranı bağlıyor, istersen patronunla işini bağlıyor, küçük bi pürüz var, Rusça bilmiyor, kendisinin aslında Eskişehirli olduğu yolunda iddialar var.

Mısırlı medyum Meryem var, ilk yakalandığında Halepli Firdevs olarak faaliyet gösteriyordu, bir ara Ummanlı Kübra olmuştu, şimdi Mısırlı.

Medyum Adrian var, medyum Tina var, medyum Alex var, medyum Costa var, artık hangisini istersen… Jathi diye budist medyum var, medyum dümeniyle diyet yapanları araklamak için ayda sadece dört defa yemek yediğini idda ediyor.

Medyum Hüdai var, internetten çalışıyor, senden soğuyan kocanı üç gün içinde geri getiriyor, banka hesabına parayı yatırıyorsun, üç gün bekliyorsun, kocan döndüyse ne ala, dönmediyse Hüdai'yi bulamıyorsun.

Medyum Ermiş hoca var, 30 yıllık tecrübe diye reklam yapıyor, kurşun döktürme, kaynana susturma, garantili sınav kazandırma, adı üstünde ermiş, her derde deva.

Medyum Cihad var, kargoyla muska gönderiyor, kapıyı 300 liradan açıyor, pazarlık edersen 75 liraya bırakıyor.

Medyum Mustafa var, ünlülerin medyumu, Obama'yla sohbet ederken fotoğrafı var, Putin'le yürüyüş yaparken fotoğrafı var, Angelina Jolie'yle kahve içerken fotoğrafı var, kendi fotoğrafını gazetelerden kestiği fotoğraflarla montajlayıp internetten kakalıyordu, dördüncü defa tutuklanınca tarot sektörüne geçti, Cambridge düşesi Kate Middleton'a fal bakarken fotoğrafı var.

Medyum Hakan var, bana sorarsanız piyasadaki en iyi medyum bu, bin lira veriyorsun, sana Belçika ve İsviçre damgalı Uluslararası Medyumlar Birliği'nin diplomasını veriyor, artık medyuma gitmene gerek kalmıyor, sen bu sahte diplomayla medyumluk yapabiliyorsun.

(Abarttığımı düşünen varsa, lütfen girsin internete, medyum sektörünü görsün.)

Medyum İrfan var, cinsel isteksizlikleri hallediyor, bizzat yatağa atıyor, sevabına çalıştığı için sadece kadın müşterilerinin cinsel isteksizliklerini hallediyor, erkek müşterileri kabul etmiyor.

Medyum Gazel hoca'nın hastasıyım, banka hesabına 500 lira yatırıp, sutyenini gönderiyorsun, muskayı direkt sutyene yazıp kargoluyor.

Medyum Ali hoca var, “diğer Ali hocalarla karıştırılmasın” diye reklam yapıyor, seni öbür Ali hocalardan nasıl ayıredeceğiz diye mesaj atıyorsun, adağın tutmuyorsa gittiğin Ali hoca sahtedir, benimki garantili diye cevap gönderiyor iyi mi…

Medyum Tuna var, beyaz eşya firmaları gibi “ücretsiz bakım” sloganıyla çalışıyor, parayı bir defa ödüyorsun, üç ay ücretsiz büyü servisi vermeye devam ediyor.

Medyum Tahir var, internet sitesinde ak sakallı dede fotoğrafı yayınlanıyor, aslında 28 yaşında, zaten Tahir bile değil, fuhuştan sabıkalı Aysel, soğukluk büyüsünü tıklıyorsun, sana eskort kız gönderiyor, sabun büyüsü diye bir şey hiç duydunuz mu bugüne kadar, sabun büyüsünü tıklıyorsun, masajlı sauna adresi çıkıyor.

Bembeyaz tülbentli medyum Azize anne'ye baskın yapıldı, daha önce kalpazanlıktan yakalanan İbrahim diye bir herif çıktı.

Medyumlarımız genellikle Ebrar, Hızır, Rahman, Miraç, Rabia, Nur, Furkan, Yasin gibi dini tınılı isimler kullanıyorken, medyum Şermin var, reiki'den yoga'dan sıkılıp arayış içine girenleri ilk o yakalıyor.

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Bence bu arkadaşlardan birine başvurun.

Dolar bozdurmakla uğraşmayın.

Papaz büyüsü'nü bozdurun.

Dolar iki liraya iner.