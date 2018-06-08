Her eve buzdolabı giriyorsa, memleket refah demekmiş

1 Yeni Zelanda, 2 Norveç, 3 Finlandiya, 4 İsviçre, 5 Kanada, 6 Avustralya, 7 Hollanda, 8 İsveç, 9 Danimarka, 10 İngiltere, 11 Almanya, 12 Lüksemburg, 13 İrlanda, 14 İzlanda, 15 Avusturya, 16 Belçika, 17 ABD, 18 Fransa, 19 Singapur, 20 Slovenya, 21 İspanya, 22 Japonya, 23 Hong Kong, 24 Malta, 25 Portekiz, 26 Estonya, 27 Çekya, 28 Uruguay, 29 Costa Rica, 30 Mauritius, 31 Şili, 32 İtalya, 33 Kıbrıs Rum Kesimi, 34 Polonya, 35 Güney Kore, 36 Slovakya, 37 Letonya, 38 Malezya, 39 Panama, 40 İsrail, 41 Birleşik Arap Emirlikleri, 42 Litvanya, 43 Hırvatistan, 44 Yunanistan, 45 Trinidad Tobago, 46 Katar, 47 Macaristan, 48 Güney Afrika, 49 Arjantin, 50 Romanya, 51 Surinam, 52 Brezilya, 53 Makedonya, 54 Bostwana, 55 Jamaika, 56 Sri Lanka, 57 Bulgaristan, 58 Karadağ, 59 Ekvador, 60 Filipinler, 61 Endonezya, 62 Tayland, 63 Dominik Cumhuriyeti, 64 Peru, 65 Meksika, 66 Sırbistan, 67 Bahreyn, 68 Namibya, 69 Nikaragua, 70 Umman, 71 Kuveyt, 72 Kolombiya, 73 Paraguay, 74 Arnavutluk, 75 Vietnam, 76 Moğolistan, 77 Kırgızistan, 78 biz.

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Küresel Refah Seviyesi Endeksi'nde Türkiye'nin yeri bu.

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Eğitim kalitesinde Ruanda'nın Gana'nın Senegal'in Ürdün'ün bile gerisinde 80'inci sıradayız. Kişisel özgürlüklerde Kamboçya'nın Honduras'ın Burkina Faso'nun bile gerisinde 94'üncü sıradayız. Sivil toplum birikiminin değerlendirildiği sosyal sermayede Belize'nin Nepal'in Hindistan'ın bile gerisinde 104'üncü sıradayız. Güvenlikte İran'ın Lübnan'ın Tanzanya'nın Bangladeş'in bile gerisinde 126'ncı sıradayız.

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Asrın liderimiz hâlâ “Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir, dünyada bir numara” diyor.

Hâlâ “her eve çamaşır makinesi giriyorsa, her eve buzdolabı giriyorsa demek ki refah seviyesi var” diyor.

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O halde 24 Haziran'da Çelik'e oy verseydik keşke.

Hem bundan sevimli.

Hem çamaşır makinesi ve buzdolabının yanında televizyonu da var.

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Ali Koç Aziz Yıldırım'ı kargoladı.

Çelik bunu haydi haydi paketlerdi.