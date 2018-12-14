Sinyalizasyon yok mu?

Asrın liderimiz, İstanbul büyükşehir belediye başkanı oldu.

Binali Yıldırım'ı İDO'nun başına getirdi.

Süleyman Karaman'ı İETT'nin başına getirdi.

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Asrın liderimiz başbakan oldu.

Binali Yıldırım'ı ulaştırma bakanlığına getirdi.

Süleyman Karaman'ı TCDD'nin başına getirdi.

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Havuz icat edildi.

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İkinci dünya savaşından kalma köhne lokomotifleri, güya hızlı tren yaptılar. Asrın liderimiz kafasına hareket memuru şapkası taktı, düdüğü çaldı, hızlandırılmış tren seferlerini bizzat başlattı.

80 kilometre hız limiti olan viraja, 132'yle daldılar, vagonlar peşpeşe yaprak gibi savruldu, 41 insanımız hayatını kaybetti.

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Süleyman Karaman hakkında soruşturma bile açılamadı.

Ulaştırma bakanı Binali Yıldırım izin vermedi.

Binali Yıldırım hakkında gensoru bile verilemedi.

Asrın liderimiz izin vermedi, Akp oylarıyla reddedildi.

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Süleyman Karaman'a inovasyon ödülü verdiler.

Binali Yıldırım'ı başbakan yaptılar.

Asrın liderimiz cumhurbaşkanı oldu.

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Edirne'den İstanbul'a giden tren, Çorlu'da devrildi, 25 insanımız hayatını kaybetti. Cinayetten farksızdı… Raylar çamaşır ipi gibi havada asılı duruyordu, altında toprak yoktu, çünkü kontrol eden yoktu, rayları kontrol etmesi gerekenleri işten çıkarmışlardı, bir ay önce yapılması gereken bakım-onarım ihalesini iptal etmişlerdi.

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Bi baktık kardeşim…

Süleyman Karaman milletvekili olarak Tbmm'de oturuyordu.

Binali Yıldırım Tbmm başkanı olmuştu.

Bunların velinimeti asrın liderimiz ise artık, tek adam'dı.

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Ve şimdi gene, seçim şovu yapmak için, oy toplamak için, eksikleri tamamlanmadan açılan, sinyalizasyonu bile olmayan tren hattında facia yaşandı… Dokuz insanımız daha gitti.

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Kim yaptı bu hattı kardeşim?

Havuz müteahhiti.

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Bu havuzcu müteahhite bu hattı kim verdi?

Binali Yıldırım.

Açılışı kim yaptı?

Asrın liderimiz.

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Hangi göreve getiriliyor şimdi Binali Yıldırım?

Asrın liderimiz tarafından İstanbul büyükşehir belediyesi'nin başına getiriliyor.

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Peki şu anki ulaştırma bakanı kim?

Milletin orasına koyacağını izah eden havuzcu müteahhitlerin ceo'su.

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Ne şahane terfiler, ne muhteşem başarı hikayeleri değil mi?

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E bu durumda hakikaten “sinyalizasyon yoktu” denilebilir mi?

Bir milletin başına gelenleri ve gelecekleri kavrayabilmesi için daha ne kadar “sinyal” alması gerekiyor ki?