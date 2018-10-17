Veleddalin amin

Microsoft'un kurucu ortağıydı.

20 milyar dolardan fazla serveti vardı.

Dünyanın en zengin 46'ncı insanıydı.

Dünyanın en etkili 100 kişisi listesindeydi.

Silikon Vadisi'nde yeni gelişen teknolojilere yatırımlar yapmak için Vulcan Capital'i kurdu, 43 patent aldı.

Hibrit roket motoruyla uzay seyahati yapabilen uçak, SpaceShipOne'ın finansörü oldu.

Biyoteknoloji araştırma bölgesi kurdu.

20 bin kişilik spor salonu yaptırdı.

70 bin kişilik stadyum yaptırdı.

NBA takımı Portland Trail Blazers'ı 70 milyon dolara satın aldı, 940 milyon dolar değere yükseltti.

NFL takımı Seattle Seahawks'ı 200 milyon dolara satın aldı, 1.5 milyar dolar değere yükseltti.

Sinema sektörüne yatırım yaptı, Grammy kazandı, Emmy kazandı, Altın Küre'ye Oscar'a aday gösterildi.

“Girl Rising” filmine finansör oldu, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Salma Hayek, Meryl Streep gibi süper yıldızların seslendirmesiyle, geri kalmış ülkelerde eğitim mücadelesi veren kız çocuklarının öyküleri anlatıldı, dünya çapında farkındalık yaratıldı.

Kendi adıyla vakıf kurdu, bilim, teknoloji, eğitim, doğal hayatın korunması ve sanat için, kişisel olarak iki milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Kar amacı gütmeyen 1.500'den fazla sivil toplum kuruluşuna yarım milyar dolar bağışta bulundu.

İnsan beyninin çalışma sistemini çözebilmek için 100 milyon dolar harcayarak Beyin Bilim Enstitüsü'nü kurdu, üstüne, 500 milyon dolar bağışladı.

150 milyon dolar harcayarak Yapay Zeka Entitüsü'nü kurdu.

100 milyon dolar harcayarak, tüm hastalıkların tedavisi umuduyla Hücre Bilim Enstitüsü'nü kurdu.

100 milyon dolar harcayarak, biyolojinin sınırlarındaki fikirleri keşfedebilmek için Paul Allen Frontiers Group'u kurdu.

Araştırma projelerine para bulamayan biliminsanlarını desteklemek için 15 milyon dolarlık Seçkin Araştırmacılar Ödülü koydu.

Astronomik gözlemler için Telescope Array'e 30 milyon dolar katkı sağladı.

Afrika'daki Ebola virüsü salgınını sona erdirebilmek için 100 milyon dolardan fazla harcadı, gelecekte yaşanabilecek virüs salgınlarını erkenden önleyebilmek için 11 milyon dolar daha hibe etti.

Afrika fillerinin korunması ve araştırılması için yedi milyon dolar bağışladı, nesli tükenmekte olan fil, gergedan, aslan, kaplan, leopar ve çita'ların satın alınmalarını, ticaretini önlemek için çaba harcadı.

Yasadışı balıkçılığa karşı mücadele için 2.5 milyon dolar bağışladı, köpekbalıklarının incelenmesi için sponsor oldu.

Amerikan şehirlerinin sera gazı emisyonlarını düşürmek için, ulaşım sistemlerini dönüştürmek için, yaşam kalitesini yükseltmek için Akıllı Şehir Mücadelesi başlattı, 50 milyon dolarlık proje yarışması açtı.

Pop Kültürü Müzesi kurdu.

Steven Spielberg, James Cameron ve George Lucas'ın danışmanlığında Bilim Kurgu Müzesi kurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD, Almanya, Japonya, Rusya ve İngiltere tarafından kullanılan savaş uçaklarını restore ettirdi, Uçan Miras Savaş Müzesi'ni kurdu.

Danimarka Boğazı, Sibuyan Denizi, Mercan Denizi, Guadalcanal ve Solomon Adaları'ndaki savaş gemisi batıklarının araştırılmasını finanse etti, denizaltı çalışmalarına bizzat katıldı.

Uluslararası Denizciler Cemiyeti'nin kurucu üyesi oldu, oşinografik ve atmosferik izleme sistemlerine katkı sağladı.

Özel sanat koleksiyonundan 300'den fazla parçayı 47 farklı müzeye ödünç verdi, Sanat Fuarı kurdu.

Washington Üniversitesi kütüphanesine 10 milyon dolar bağışladı.

Aynı üniversiteye, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Merkezi kurmaları için 14 milyon dolar bağışladı.

Küresel Hayvan Sağlığı Okulu kurulması için 26 milyon dolar bağışladı.

16 yaşından beri gitar çalıyordu, ilham kaynağı Jimi Hendrix'ti.

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Paul Allen, 65 yıllık hayatına bunları sığdırdı, dün öldü.

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Paul Allen'ın öldüğü gün… Türkiye'de Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 56 azaltılarak, 2.5 milyar liraya düşürüldü, Diyanet işlerinin bütçesi yüzde 34 arttırılarak 10.5 milyar liraya çıkarıldı.

İmam bütçesi bilim bütçesinin dört katı oldu.

Ki zaten, bilim bakanı da imam.