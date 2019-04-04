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ABD bu olayı konuşuyor! Öğretmenden çıplak fotoğraf davası

İlginç yasal süreçleri ve milyonlarca dolarlık davalarıyla sık sık gündeme gelen ABD yargısında gündem New Yorklu öğretmen Lauren Miranda... 25 yaşındaki genç öğretmenin eskiden çekilmiş çıplak bir fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra çalıştığı okuldan kovuldu. Bunun haksız olduğunu söyleyen kadın kovulduğu okula 3 milyon dolarlık dava açtı.

Sozcu.com.tr
15:30 -
Haberler Dünya
ABD bu olayı konuşuyor! Öğretmenden çıplak fotoğraf davası

ABD, bir dönem birlikte olduğu erkek arkadaşına gönderdiği çıplak fotoğraf yüzünden işinden olan 25 yaşındaki öğretmen Lauren Miranda’yı konuşuyor. New York’taki Bellport Orta Okulu’nda çalışan Miranda’nın eskiden çıktığı bir adama geçtiğimiz yıllarda gönderdiği üstsüz özçekimi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

Miranda’nın fotoğrafının Bellport Orta Okulu’ndaki bir öğrencinin müdürlere göstermesiyle ortaya çıktığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma açılmış ve genç matematik öğretmeni kısa bir süre sonra kovulmuştu. Okul yönetimi Miranda hakkında, “Düzgün bir rol model olamadığı için kovulmuştur” açıklamasını yapmıştı.

Öğretmenin bir dönem birlikte olduğu erkek arkadaşına attığı fotoğrafın yıllar sonra ortaya çıkması, genç matematikçinin işini kaybetmesine sebep oldu.

Yaşananların ardından ruh sağlığı bozulan Miranda  şaşırtıcı bir karar alarak okul yönetimine tazminat davası açtı. Haksız bir saldırıya uğradığını söyleyen Miranda’nın avukatı bir açıklama yaptı. Avukat, “Müvekkilim uzun bir süre önce bu fotoğrafı o dönem birlikte olduğu erkeğe göndermişti. Başka kimseye göndermedi. Bu fotoğrafın müvekkilimin öğrencisine nasıl ulaştığı bir muamma” açıklamasını yaptı.

Lauren’ın avukatı, “Okul yönetimi bu fotoğrafı kullanarak müvekkilimi işten çıkarma kararı aldı. Eğer benzer bir durum erkek bir öğretmenin başına gelseydi böyle bir karar almazlardı. Okul yönetimi kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu öğrenmeli. Lauren bedenini sergileme hakkına sahip” dedi.

Miranda’nın 3 milyon dolarlık tazminat davası açtığı açıklanırken genç öğretmen, “Ben öğrencilerime bu hareketimle bir mesaj vermek istiyorum. Burada benim isteğim dışında bir olay gelişti ve bununla mücadele ediyorum” dedi.

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