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ABD’deki Halkbank davasında yeni duruşma tarihi belli oldu

İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'a New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi.

22:10 -
Haberler Dünya
ABD’deki Halkbank davasında yeni duruşma tarihi belli oldu

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halkbank’ın 10 Şubat’taki duruşmaya katılmasını istedi ve katılmaması durumunda bankaya ”mahkemeye itaatsizlikten” para cezası uygulanacağını bildirdi. Halkbank avukatlarının “tebligatın usulsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı” gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için “özel statüyle duruşmaya katılım” talebi mahkeme tarafından “gerekçelerin ikna edici olmaması” nedeniyle reddedilmişti.

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Bankaya, “ABD’nin İran yaptırımlarını delmek” dahil 6 farklı suçlama yöneltiliyor. AA

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