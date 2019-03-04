ABD’den geri adım: Statüsünü yükseltti

Daha önce uluslararası kurum düzeyine indirilen statü bugünden itibaren yeniden devlet statüsü düzeyine yükseltildi. ABD’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin “Amerika’nın küresel güvenlik ve refahın sağlanmasında en değerli ortaklarından biri” olduğunu belirterek, “Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenliği ve başarısı birbiriyle bağlantılı. Bu katılım ve işbirliği düzeyi tüm ortamlarda uygun şekilde tanınmalı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten hemen sonra Avrupa Birliği ülkelerini hedef alarak NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamıştı. Ayrıca Brüksel için büyük önem taşıyan İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildiklerini duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticari konularda da tansiyon yükselmişti.

