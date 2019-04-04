ABD’li bakandan Türkiye çıkışı: Yıkıcı olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bakan Pompeo, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken, kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Pompeo’nun “S-400’lerin alınmasından endişeli” olduklarını söylediği ve Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Pompeo’nun açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “Türkiye’nin S-400 alımı NATO’ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı” şeklindeki açıklamasının ardından geldi.

Çavuşoğlu ve Pompeo arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı ve ikili ilişkilerin öneminin vurgulandığı kaydedilmişti.

Bakan Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington’da bulunuyor.

Çavuşoğlu’nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.