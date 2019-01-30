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Akdeniz geçen yıl da binlerce mülteciye mezar oldu

Geçen yıl günde ortalama mülteci Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken  yaşamını yitirdiği bildirildi. İşte BM raporundaki korkunç rakamlar...

07:43 -
Haberler Dünya
Akdeniz geçen yıl da binlerce mülteciye mezar oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği  (BMMYK), 2018 yılında günde ortalama 6 düzensiz göçmenin Akdeniz’den Avrupa’ya  ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

BMMYK’nin “Umutsuz Yolculuklar” adıyla yayımlanan raporunda Akdeniz’in  düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi.

Raporda, 2018’de Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşan düzensiz göçmen  sayısının 139 bin 300 olduğu, bunun son 5 yılın en düşüğü olduğu kaydedildi.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz’de 2 bin 275 düzensiz  göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda,  günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de  ortaya konuldu.

İspanya, düzensiz göçmenler için ilk defa Avrupa’ya ana giriş kapısı  oldu. 2018’de bu ülkeye 8 bin kişi kara yoluyla, 54 bin 800 düzensiz göçmen de  deniz yoluyla ulaştı.

İtalya’ya gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre 5 kat azalarak 23  bin 400’e indi. Bunda İtalya’daki yeni hükümetin aldığı sert tedbirlerin etkili  olduğu belirtiliyor.

Yunanistan’a ise bir öncekine benzer şekilde 32 bin 500 düzensiz  göçmen ayak bastı. 2017’de Yunanistan’a 30 bin kişi ulaşmıştı

Grandi’den bölgesel iş birliği çağrısı

Raporda, düzensiz göçmenlerin yolculukları boyunca cinsel taciz ve  tecavüz, kaçırılma tehdidi ve fidye tehditleriyle karşılaştığına işaret edilerek,  hükümetlere kaçakçılara karşı daha etkin mücadele çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora  ilişkin yaptığı açıklamada, “Denizde hayat kurtarmak bir seçim değildir, bir  politika meselesi değildir, asırlık bir zorunluluktur.” ifadesini kullandı.

Grandi, Akdeniz’de daha fazla trajedinin önüne geçilmesi için uzun  vadeli yaklaşımla bölgesel iş birliğine gidilmesi teklifinde bulundu.

AA

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