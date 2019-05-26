Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları açıklandı!

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP’de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

Başbakan Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP’deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU’nun 2014’teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü.

AP seçimlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yüzde 15,6 oy alarak bir önceki seçimlere oranla yüzde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuçla tarihindeki en kötü hezimeti yaşadı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 2,1 oranında artışla yüzde 5,5’e çıkardı.

Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranı yüzde 5,5 oldu.

IRKÇI PARTİ YÜKSELİŞTE

Oylarını yüzde 3,4 artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10,5 ile AP’de temsil edilmeye devam edecek.

AfD bu sonuçla 6 olan milletvekili sayısını 10’a çıkarabilecek güce ulaştı.

İlk sonuçlara göre, Almanya'da AP seçimlerine katılım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Ülkede 2014’te yapılan AP seçimlerine katılım yüzde 48’de kalmıştı.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Almanya’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinin ardından partilerin yöneticileri seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegrt Kramp-Karrenbauer, seçimlerde Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin birinci çıkma hedefine ulaştığını belirterek, AP’de Avrupa Halk Partisinin (EPP) de muhtemelen en güçlü grup olacağını söyledi.

Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde de CDU'nun iktidara gelebileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Seçimlerde hedeflerimize ulaştığımıza mutlu olsak da bu seçim sonucu, kitle partisi olarak kendimizden beklediğimizi karşılamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Birinci parti çıkmasına rağmen CDU'nun oylarında düşüş olduğuna işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Hükümette yaptığımız çalışmalarda halkın beklentilerine ilişkin dinamizm oluşturmadık ve ikna edici cevaplar vermedik.” dedi.

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“SONUÇLAR ACI VERİYOR”

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de seçimlerde SPD'ye oy verenlere teşekkür ederek, “Şu an için sonuçlar SPD için son derece hayal kırıklığı oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

Son haftalarda yapılan anketlerde çıkan sonuçların da SPD için iyi olmadığının bilindiğini anlatan Nahles, seçimlere kadar bu sonuçları iyileştirmeyi başaramadıklarını kaydetti.

Almanya genelinde yapılan seçimde ilk kez üçüncü sıraya gerilediklerini söyleyen Nahles, “Sonuçlar bugün acı verici olsa da tüm SPD üyelerini ve taraftarları geleceğe güvenle bakmaları için cesaretlendirmek istiyorum. Sonuçlar, yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

EPP liste başı adayı Manfred Weber de seçimlere katılımın yükseldiğine işaret ederek, “Günün en güzel haberi, Avrupa'da demokrasi yaşıyor.” dedi.

Bu kıtada yaşayan insanların Avrupa’nın geleceğine karar verdiklerini ifade eden Weber, seçimlere katılımın yüksek olmasının yapılacak görüşmelerde parlamentonun güçlenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Alexander Gauland da zor bir seçim kampanyası geçirdiklerini, bundan dolayı seçimde aldıkları sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

SPD liste başı adayı Katarina Barley de seçim sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

İklimin korunması konusunun seçim kampanyasında önemli rol oynadığını belirten Barley, “Ben elimden geleni yaptım.” dedi.

Almanya Adalet Bakanı da olan Barley, bundan sonra Avrupa Parlamentosu'nda görev yapacağını anlatarak, daha önce söylediği gibi Alman hükümetindeki görevinden ayrılacağını, bu konuda bu akşam Başbakan Angela Merkel’i bilgilendireceğini dile getirdi.

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FRANSA’DA LE PEN SÜRPRİZİ

Fransa’da sandık çıkışı anketlerine göre aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi “Rassemblement national” (Ulusal Birlik) yüzde 23.2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LREM ise yüzde 21.9 ile ikinci sırada kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından basının karşısına geçen Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron’a çağrıda bulunarak parlamentoyu feshedip erken seçime gidilmesini istedi

Fransa seçimlerinde tıpkı Almanya’da olduğu gibi Yeşiller sürpriz bir sonuç elde etti. Yüzde 12.8 oy olan Yeşiller, merkez sağ Cumhuriyetçileri (yüzde 8.3) geride bıraktı. Sosyalist Parti ise yüzde 6.7 oranında oy aldı.

Macaristan’da mülteci karşıtlığıyla bilinen ve Avrupalı politikacılar tarafından ‘popülist’ olarak eleştirilen Başbakan Victor Orban’ın partisi AP seçimlerinde Fidesz yüzde 56 oy aldı.

YUNANİSTAN’DA ÇİPRAS GERİYE DÜŞTÜ

Sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Yunanistan’da muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi yüzde 32-36 arasında oy aldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın partisi Syriza yüzde 25-29 aralığında kaldı.

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AVUSTURYA’DA SKANDAL ETKİLİ OLDU

Avusturya’da Başbakan Kurz’un partisi ÖVP oy kaybı yaşadı.

Seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34.5 oy aldı.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti yüzde 23.5 ile ikinci ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi yüzde 17.5 ile üçüncü sırada bulunuyor.

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