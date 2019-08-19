BM’den Türk askeri konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili açıklama!

Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib’deki 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İdlib’deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye’nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor.”

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3 SİVİL YAŞAMINI YİTİRMİŞ, 12 SİVİL YARALANMIŞTI

İdlib’de, 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı. AA