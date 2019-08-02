Cani anne ‘seks hayatını engelliyor’ diye çocuklarını öldürdü

23 yaşındaki Loise Porton’ın, geçen yıl ocak ve şubat aylarında sırasıyla kızları üç yaşındaki Lexi Draper ve 17 aylık Scarlett Vaughan’ı boğarak öldürdüğü iddia ediliyordu.

Kendini model olarak tanıtan Porton, çocuklarını öldürdüğü şüphesiyle geçen yıl mart ayında gözaltına alındıktan sekiz ay sonra Facebook hesabından bir paylaşım yapmış ve mesajında “Annesinin melekleri benden çok kısa sürede alındı” yazmıştı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Porton, çocuklarını öldürdüğünü inkâr etse de, Birmingham Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada jürinin oybirliğiyle aldığı kararla suçlu bulundu.

Mahkemede Porton’ın ilk çocuğu Lexi öldükten sadece bir gün sonra bir çöpçatanlık uygulamasında 41 teklifi kabul ettiği ifade edildi. Ayrıca savcılar 17 gün sonra hayatını kaybeden ikinci çocuğu Scarlett’in ölümünden sonra ise ‘sakin’ ve ‘duygusuz’ olduğunu iddia etti.

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PARA KARŞILIĞI SEKS TEKLİF ETTİ

Porton’ın yazılı mesajlarda banka hesabına para yatırmaları karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu da mahkemede dile getirildi.

Ayrıca Lexi hastanede yatarken Porton’ın tuvaletler üstsüz fotoğraf çektirdiği ve bir internet sitesi üzerinden tanıştığı adama para karşılığı oral seks teklif ettiği ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alındığında telefonuna el koyulan Porton’ın “Bir ceset ne kadarda soğur”, “Öldüğünüzde yaşanan beş tuhaf şey” gibi aramalar yaptığı da belirlenmişti.