Demokrasi liginde çakıldık

Economist'in bünyesinde çalışan ve analiz ve raporlama yapan Economist Intelligence Unit her yıl hazırladığı "Dünya Demokrasi Endeksi"nin yeni versiyonunu tamamladı. Raporda Türkiye geçen yıla göre 10 sıra geriledi. Batı Avrupa kategorisinde ise sonuncu olduk.

Dünyanın en saygın haber dergilerinden The Economist'in de olduğu grup içerisinde yer alan Economist Intelligence Unit’in 2006'dan beri her yıl yayınladığı demokrasi endeksi, Türkiye için kötü bir tablo ortaya koydu. 167 ülkenin demokrasi düzeylerinin incelendiği listede, Türkiye 110'uncu sırada yer bulabildi. Geçen yıla göre 10 basamak gerileyen Türkiye, ‘Batı Avrupa' kategorisinde ise sonuncu oldu.

Bu düşüşün gerekçeleri arasında yeni sistemde cumhurbaşkanının yeteri kadar denetlenememesi yer aldı. Ayrıca Haziran 2018'de yapılan seçimlerin olağanüstü hal şartlarında gerçekleştiği ve “büyük oranda adil olmadığı” belirtildi.

Türkiye'nin en düşük not aldığı alan 10 üzerinden 2.35 ile ‘sivil özgürlükler' oldu. ‘Seçim süreçleri ve çoğulculuk' alanındaki notu 4.50 olan Türkiye, ‘hükümetin işleyişi', ‘siyasi katılım' ve ‘siyasi kültür' alanlarında 5'er puan aldı. Türkiye'nin genel notu ise 4.37 oldu. Bu sonuçla Türkiye, demokrasi ve otoriterliğin karışımı olan “hibrit (melez) rejim” kategorisinde değerlendirildi. Türkiye, Batı Avrupa'da bu kategorideki tek ülke oldu. Böylece Türkiye, bu listede 2012'den beri süren düşüşüne devam etti. Türkiye'nin puanı 2012'de 5.76, 2013'te 5.63, 2014 ve 2015'te 5.12, 2016'da 5.04, 2017'de ise 4.88 olmuştu.

Avrupa'da en büyük düşüş 12 sıra gerileyerek 33'üncülüğe düşen İtalya'da oldu. 9 basamak düşerek 144'üncü olan Rusya ise “otoriter” ülkeler arasında sınıflandırıldı.