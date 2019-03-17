Endonezya’da sel felaketi: 50 ölü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin başkenti Jayapura’da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde, 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Selde, 59 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, yaralıların tamamının hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde, henüz ulaşılamayan yerlerin olması dolayısıyla can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, tahliye edilen afetzedelere yardım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.