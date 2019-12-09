Esad’ın amcası Fransa’da para aklama suçundan yargılanacak

Suriye rejimi lideri Beşar Esad’ın amcası Eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Rıfat Esad (82), Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor.

Rıfat Esad’ın sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014’te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre Fransız makamlarının soruşturmaları sonuçlandırmasının ardından Esad’in amcasının yargılanmasına karar verdiği belirtildi. Amca Esad’in suçlamaları “tamamen” reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı ifade edildi.

1980’deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esad, uzun zamandır Avrupa’da yaşıyor.