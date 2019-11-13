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Gece kulübünde sıra dışı olay! Dans pistinde doğum yaptı

Fransa’da bir gece kulübünde eğlenen genç kadın sabaha karşı dans pistinde doğum yaptı. Gece kulübü yetkilileri, bebeğe ömür boyu ücretsiz giriş hakkı verdiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr
15:46 -
Haberler Dünya
Gece kulübünde sıra dışı olay! Dans pistinde doğum yaptı

Fransa’nın Toulouse kentindeki O’Club adlı gece kulübünde 19 yaşındaki hamile bir kadın, pazartesi günü sabaha karşı dans pistinde sancılandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kulüp çalışanları adı açıklanmayan genç kadına hemen müdahale etti. Ambulansa haber verilse de genç kadın sağlık ekipleri gelene kadar bebeğini dünyaya getirdi.

Anne ve bebeği daha sonra hastaneye kaldırılırken, ikisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşine az rastlanır olay sonrası kulüp yönetiminden de bebeğe bir jest geldi. Cinsiyeti açıklanmayan bebeğe, ömür boyu kulübe ücretsiz giriş hakkı verildi.

Son güncelleme: 15:50 13.11.2019
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