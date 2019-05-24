Hindistan’da eğitim merkezindeki yangında can pazarı: 12 ölü

Yangın, Hindistan'ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi'nde çıktı. Yerel medya, yangının binanın üçüncü ve dördüncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat’ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi.