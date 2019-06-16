Hong Kong’ta gösteriler devam ediyor

Yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemler sonrası Hong Kong lideri Carrie Lam, Cumartesi günü yasanın askıya alındığını duyurmuştu. Ancak protestonun liderleri yasa tasarısının tamamen iptal edilmesi talebiyle yeniden sokağa çıktı. Pazar günü öğle saatlerinde yeniden bir araya gelen geniş kalabalıklar, siyah kıyafetler giydi ve beyaz çiçekler taşıdı.

Cumartesi günü pankart asmak isterken hayatını kaybeden bir gösterici için beyaz çiçekler bırakıldı. Reuters haber ajansına konuşan 16 yaşındaki Catherine Cheung, yasa tasarısının askıya alınması ile ilgili şüphelerini dile getirirken, “Lam’ın biz sakinleşene dek tasarıyı bekletme oyunu oynadığı kanısındayım” dedi. Olaylarda şu ana kadar 22 polis ile 60 gösterici yaralandı. Yetkililer 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gündeme gelen tasarıda Çin, Tayvan ve Macau’daki yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek mahkemelerin vermesi öngörülüyor. Ayrıca tasarıda siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişilerin iade edilmeyeceği belirtiliyor.

Hong Kong’da önemli bir kesim, insanların Çin’in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılama süreçleri ve işkenceye maruz kalacağından endişe ediyor.