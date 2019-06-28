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İnternet üzerinden seks sonu oldu

İngiltere'de ekstra para kazanmak için internet üzerinden sanal seks yapan bir kadının, karşısındaki adamın "tehlikeli ve aşağılayıcı" isteklerini yerine getirmeye çalışırken boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
10:57 -
Haberler Dünya
İnternet üzerinden seks sonu oldu

Öğrenme güçlüğü olan insanlara insanlara yardım eden 21 yaşındaki Hope Barden, 45 yaşındaki sapkın Jerome Dangar ile internet üzerinde sanal seks yapıyordu.

Mart 2018’de yaşanan olayda Dangar evinde webcam’in önünde duran Barden’dan kendini boğmasını istedi, bunun için de genç kadına para ödedi.

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Polis, üç ay süren ilişkilerinde Dangar’ın Barden’dan tehlikeli cinsel davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini açıkladı.

Ancak Jerome Dangar hakkında başlatılan soruşturma, sapkın adamın 15 Nisan’da hapishanedeki hücresinde ölü bulunmasıyla düşmüştü.

Yetkililer, Dangar’ın Barden’ın tehlikede olduğunu fark etmesine karşın acil servis ekiplerine haber vermediğini ifade etti.

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Son güncelleme: android-time 11:05 28.06.2019
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