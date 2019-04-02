Kritik oylama öncesinde çıplak protesto

Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmaya alternatif 8 seçenek 27 Mart’taki ilk turda da oylanmış ama çoğunluğu alan olmamıştı. Parlamento, May’in AB ile vardığı anlaşmayı da üç kez reddetmişti. Bu seçeneklerden hiçbiri çoğunluğu alamadı. İngiltere’nin Brexit sonrası Gümrük birliğinde kalmasına ilişkin öneri ise yalnızca 3 oy farkıyla reddedildi.

Pazartesi günü milletvekilleri, parlamentoda düzenlenen ikinci turda Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un 8 farklı seçenek arasından seçtiği dört öneriyi oyladı. Brexit anlaşmasının “Birleşik Krallık’ın AB ile devamlı ve kapsamlı gümrük birliğini” kapsayacak şekilde müzakere edilmesine ilişkin bu öneri, 273’e 276 oyla reddedildi. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne (EEA) katılım anlamına gelen bu senaryo, İngiltere ortak pazarda kalmaya devam ederken bir yandan da vatandaşlarına hareket özgürlüğü sağlıyordu. Yani İngiliz vatandaşları AB’de yaşama ve çalışma hakkına sahip ouyor ve aynı şey AB vatandaşları için de geçerli oluyor. Ancak bu öneri de 261’e karşı 282 milletvekilinin oyuyla reddedildi.

ÖNERİLER REDDEDİLDİ

İşçi Partisi milletvekillerince verilen bu öneri, parlamentodan geçebilecek her türlü Brexit anlaşmasının onaylanmadan önce halk oylamasına sunulmasını öngörüyor. Milletvekilleri 280’e karşı 292 ‘Hayır’ oyuyla bu seçeneği de eledi. Bugün ilk kez oylanan bu seçenek, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız olarak ayrılmasını engellemek için bir dizi adım belirliyordu. Parlamentoda 191 oya karşı 292 oyla reddedildi.

Olaya tanık olanlar yaşananları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bu seçenek, eğer parlamento Brexit için görülen tarihten iki gün öncesine dek anlaşmayı onaylamazsa ve hükümet AB’den erteleme isterse bazı adımların takip edilmesini öngörüyordu. AB, ayrılık için öngörülen tarihten bir gün önce Brexit’i ertelemeyi kabul etmezse, milletvekillerine anlaşmasız çıkış ya da İngiltere’nin ayrılık için işlettiği AB anlaşmasının 50. madde başvurusunun geri çekilmesi seçenekleri sunulacağı önerilmişti. Parlamentonun 50. maddedinin devreden çıkarılması önerisine onay vermesi halinde, AB ile ilişkilerin hem İngiltere kamuoyunun desteğini hem de Brüksel’in onayını alacak şekilde nasıl ilerletilmesi gerektiği tartışılacak deniliyordu.

OYLAMA ÖNCESİNDE GERİLİM

Kritik oylama öncesinde bir grup soyunarak vekilleri protesto etti. Çevre aktivisti olduklarını açıklayan protestocular Extinction Rebellion isimli grup adına açıklama yaptı. Salonun izleyici bölümünde yer alan göstericiler bir anda soyunarak kalçalarını güvenlik camlarına döndü ve slogan attılar. Aktivistler, “Biz soyunarak kendimizi kolayca yaralanabilen bir noktaya getirdik. Doğa da toplum karşısında bizim gibi” açıklamasını yaptı. Göstericiler daha sonra görevliler tarafından yakalandı.