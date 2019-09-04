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Pentagon’dan Trump’ın çılgın projesine 3.6 milyar dolar destek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana en çok çabaladığı konuların başında gelen Meksika sınırına duvar projesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı Mark Esper, Meksika’nın güney sınırındaki 11 duvar projesi için Savunma Bakanlığı (Pentagon) fonundan 3.6 milyar dolar ayrılmasına onay verdi.

Tayfun HOPALI / ABD
12:04 -
Haberler Dünya
Pentagon’dan Trump’ın çılgın projesine 3.6 milyar dolar destek!

Savunma Bakanlığı'nın Senato’ya yazdığı mektupta yapılacak olan duvarın “Meksika’nın uluslararası sınırı boyunca, toplamda 3.6 milyar dolarlık maliyeti olan 11 askeri inşaat projesinin, ulusal acil durumla bağlantılı olarak silahlı kuvvetlerin kullanımını desteklemek için gerekli olduğu” açıklandı.

Demokrat senatör Chuck Schumer, “Bu karar, ABD ve tüm dünyadaki askeri tesislerde desteklemeyi amaçlayan planlı, önemli projelere zarar verecektir” diyerek projeyi eleştirdi. Schumer, duvar projesinin askeri tesislerdeki kritik inşaat projelerini geciktireceğini söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, duvara 3.6 milyar dolar fon sağlamak amacıyla 127 askeri inşaat projesinin bekletildiğini ifade etti.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman’a göre, paranın yarısı yurt dışındaki ertelenmiş projelerden, diğer yarısı ise ABD’deki projelerden geliyor. Hoffman başlangıçta denizaşırı projeler için amaçlanan paranın öncelikli olarak kullanılacağını belirtti.

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Son güncelleme: android-time 12:24 04.09.2019
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