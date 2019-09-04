Pentagon’dan Trump’ın çılgın projesine 3.6 milyar dolar destek!

Savunma Bakanlığı'nın Senato’ya yazdığı mektupta yapılacak olan duvarın “Meksika’nın uluslararası sınırı boyunca, toplamda 3.6 milyar dolarlık maliyeti olan 11 askeri inşaat projesinin, ulusal acil durumla bağlantılı olarak silahlı kuvvetlerin kullanımını desteklemek için gerekli olduğu” açıklandı.

Demokrat senatör Chuck Schumer, “Bu karar, ABD ve tüm dünyadaki askeri tesislerde desteklemeyi amaçlayan planlı, önemli projelere zarar verecektir” diyerek projeyi eleştirdi. Schumer, duvar projesinin askeri tesislerdeki kritik inşaat projelerini geciktireceğini söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, duvara 3.6 milyar dolar fon sağlamak amacıyla 127 askeri inşaat projesinin bekletildiğini ifade etti.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman’a göre, paranın yarısı yurt dışındaki ertelenmiş projelerden, diğer yarısı ise ABD’deki projelerden geliyor. Hoffman başlangıçta denizaşırı projeler için amaçlanan paranın öncelikli olarak kullanılacağını belirtti.