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Resulayn ve Tel Abyad’dan sonra Türk askeri Menbiç sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Menbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı.

12:29 -
Haberler Dünya
Resulayn ve Tel Abyad’dan sonra Türk askeri Menbiç sınırında

Barış Pınarı Harekâtı’nda öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Menbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü.

Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, dikkatli bir şekilde ilerledi. TSK birlikleri, havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

bomba Cerablus PKK PYD tank Terör terör örgütü TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 12:44 14.10.2019
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