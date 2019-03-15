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Rusya’da Boeing yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

14:56 -
Haberler Dünya
Rusya’da Boeing yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Mirney şehrinden Moskova'ya uçan Boeing 737-800 tipi uçağın acil iniş yaptığı belirtildi.

Alrosa Havayolları’na ait, 157 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçağın, olası bir motor arızası nedeniyle Sıktıvkar kentine iniş yaptığı kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Rusya, Etiyopya’daki uçak kazasının ardından “Boeing 737 Max” tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı.

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