Son dakika… 6.9’luk bir deprem daha! Yaralılar var, yangınlar çıktı

ABD'nin California eyaleti beşik gibi... Perşembe günü gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından eyaletin güney kısmı, bugün de 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.