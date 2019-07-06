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Son dakika… 6.9’luk bir deprem daha! Yaralılar var, yangınlar çıktı

ABD'nin California eyaleti beşik gibi... Perşembe günü gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından eyaletin güney kısmı, bugün de 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Sozcu.com.tr
07:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… 6.9’luk bir deprem daha! Yaralılar var, yangınlar çıktı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü Ridgecrest kentinin yaklaşık 18 kilometre kuzeydoğusu olarak belirledi.

Los Angeles’a 240 kilometre mesafedeki Ridgecrest şehrinde yangınların çıktığı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Perşembe günü yine merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, kentte yollar, su ve doğalgaz borularında hasar oluşmuştu.

Son 25 yılın en şiddetli depreminin ardından acil durumun ilan edildiği bölgede 1400’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Son güncelleme: android-time 07:44 06.07.2019
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