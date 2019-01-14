Son dakika… ABD Başkanı Trump’tan küstah Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge oluşturulabilir. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donadl Trump’ın açıklamaları şöyle:

“Suriye’den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD’in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.”

“EKONOMİK YÖNDEN MAHVEDERİZ”

“Kürtler’i vurmaları halinde Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler’in Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz.”

“ABD’nin uzun vadeli Suriye’de IŞİD’i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!” Sputnik