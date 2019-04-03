Son dakika: ABD’den Türkiye’ye büyük saygısızlık!

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı kararı için ‘pervasız bir karar’ ifadesini kullandı.

“Türkiye seçimini yapmalı” diyen Pence, “Dünyanın en başarılı askeri ittifakının önemli bir ortağı olarak kalmak mı istiyor yoksa pervasız kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?” dedi.

Pence, “Türkiye’nin S-400 alımı NATO’ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır” diye konuştu.

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OKTAY YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi.

Oktay, Twitter’daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

“ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?”