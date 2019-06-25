Son dakika… Almanya’da ‘İmamoğlu’nun zaferi gündemden düşmüyor

Mainz’de yayımlanan Allgemeine Zeitung, seçim sonucunun Türk demokrasisinin hâlâ işlediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti:

“Pazar günü yüz binlerce AKP yanlısı da muhalefetteki CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Çoğunluğu hükümet yanlısı olan medyanın İmamoğlu’nu sürekli hedef alan tutumuna rağmen oy verdiler. Bu da İstanbul'da muhalefetin zaferini daha değerli kılıyor. Bu da, ülkede ümidin kesildiği Türk demokrasisinin geçen yıllarda aldığı hasara rağmen hâlâ işlediğini, Türkiye’deki sivil toplumun diri ve sağlam olduğunu gösteriyor. Bu iyi bir haber, üstelik sadece Türkiye için değil.”

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İMAMOĞLU’NUN İŞİ KOLAY DEĞİL

Mannheimer Morgen gazetesindeki yorumda Ekrem İmamoğlu’nun açık ara farkla seçimi kazanmasına rağmen, işinin kolay olmayacağına işaret etti:

“Bu sefer sonuç o kadar açık ki, kimse inkâr edemiyor: Birçok Türk vatandaşının ümidi olan Ekrem İmamoğlu, yapılan ikinci oylamada da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kariyerinin bu en hassas yenilgisini kabul etmek zorunda. İmamoğlu’nun çeşitli taktiklere ve asılsız suçlamalara, sözlü şiddete karşı kesinlikle direnmesi gerekecek. Ama bu zor dönemde yanında 4 milyon 741 bin 870 kişi olacak.”

AB AÇISINDAN KÖPRÜLERİ ATMAK YANLIŞ

Frankfurter Rundschau, İstanbul seçim sonucunu Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri açısından değerlendirdi:

“Seçim sonucu, AB’nin Türkiye’yi kaybetmemesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ülkenin AB üyeliğine resmen aday olması kuşkusuz artık önemini yitirdi.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini eleştiren gazete, şu ifadeleri kullandı:

“Ama AB açısından, Ankara ile bütün köprüleri atmak da yanlış olacak. Türkiye güvenlik ve mülteci politikalarının yanı sıra ticaret ortağı ve yatırım yeri olarak önem taşıyor. İstanbul’daki seçim Türkiye açısından bir dönüm noktası olacaksa, Türk muhaliflerin de Avrupa perspektifine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olur.”

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