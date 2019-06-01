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Bizden daha kötüleri de var

250 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi trafik için alınan önlemler işe yarasa da sorunu tam olarak çözmeye yetmedi. Üç günlük bayram tatili için yollara düşenler ülke genelinde birçok yerde trafiği kilitledi.

Sozcu.com.tr
12:08 -
Haberler Dünya
Bizden daha kötüleri de var

European Pressphoto Agency (EPA), Cava Adası’nın batısıda yer alan Cirebon kentindeki paralı otoyolda bugün çekilen yukarıdaki fotoğrafı abonelerine servis etti.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için üç ay öncesinden altyapı çalışmalarına hız verdi ve trafiğin sıkıştığı kritik noktalarda bazı düzenlemelere gitti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Endonezyalılara saatte 100 kilometre hızı aşmamaları ve motosiklet kullanmamaları için çağrıda bulundu.

Trafiğin içinden çıkılmaz bir hâl almasını önlemek üzere alınan önlemler arasında, yolculara bedava ya da çok düşük ücretlerle hizmet vermek için binlerce otobüs ayarlandı. Havayolu şirketleri iç hat uçuşlarını uygun fiyatlara çekti.

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Son güncelleme: android-time 12:16 01.06.2019
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