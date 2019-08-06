Son dakika… Brezilya devlet başkanından ülkeyi ikiye bölen ifade: Hamam böcekleri gibi ölecekler

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında Kongre’nin Ceza Kanunu’ndaki bazı eylemleri suç olmaktan çıkaran düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu söyledi.

Jair Bolsonaro, “Bu adamlar [suçlular] sokaklarda [yasa onaylanırsa] hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Brezilya polisi suça karşı mücadele eşit koşullarda olmayan bir savaş veriyor. Polisler, silahlarını kullandıkları için yargılanmak yerine madalya almalılar” dedi.

Bolsonaro, bu yasanın şiddeti azaltmak için ölümcül güç kullanan polis memurlarına yasal koruma sağlayacağını söyledi. Yasaya karşı çıkan kesimler ise düzenlemeyle ülkenin “kan gölüne dönebileceği” uyarısında bulunuyor. Brezilya polisi halen “yargısız infaz” yaptığı için eleştiriliyor. Ülkede geçen yıl polisin sokakta öldürdüğü kişilerin sayısı rekor düzeye ulaşmış ve bir sene içinde 6 bin 200 kişi öldürülmüştü.

Brezilya lideri, “canlarını ve mallarını korumak için suçluların karşısına dikilen vatandaşların” da benzer bir korumayı hak ettiğini söyledi. Guardian gazetesi, “Bolsonaro’nun standartlarına göre bile ağır” dediği bu açıklamaların destekçilerini sevindirdiğini ancak insan hakları savunucuları ve muhalefetin tepkisini çektiğini yazdı.