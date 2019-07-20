Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin’de patlama: Çok sayıda ölü var

Çin’in orta kesiminde bulunan Hınan eyaletindeki bir gaz fabrikasında gerçekleşen patlamada 10 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
08:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’de patlama: Çok sayıda ölü var

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentindeki bir gaz fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ciddi şekilde yaralandı, 5 kişiden haber alınamıyor.

Henan Coal Gas Co. Ltd’ye ait fabrikada gerçekleşen olaya bir cihazın infilak etmesinin sebep olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yerel hükümet kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yima kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonrası bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar görmüştü. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more