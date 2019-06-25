Son dakika… Çipras’tan Erdoğan’a yanıt

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin Kıbrıs’taki sondaj çalışmaları devam ederken, Türkiye’nin de bölgede çalışmaya başlaması Atina yönetimini adeta deliye döndürdü… Yunanistan’ın hamlesine sessiz kalan Avrupa ve ABD’ye Türkiye’yi haftalardır şikayet eden Yunanistan Başbakanı Çipras bugün açıklamalarda bulundu. Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Çipras, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliği’nde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değindi. Çipras, “Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kurallarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir. Gerek Yunanistan’ın gerekse Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığı konuşmada Çipras, “Yunanistan’ın ya da Rum Kesimi’nin egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye’nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir” dedi. Küstah açıklamalarda bulunan Çipras, “Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil; zafiyetinizi göstermektedir” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, bugünkü konuşmada “Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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