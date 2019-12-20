Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Kongresi’ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde kabul edilen “Tahsisatlar Yasa Tasarıları” hakkında yöneltilen soruya yanıt verdi. Aksoy, Türkiye aleyhinde detayların olduğu yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçmesinin müttefiklik ilişkilerine uygun olmadığını açıkladı.

Aksoy, “ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD’li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik’ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenilirliklerini yitirmektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, son dönemde gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükseltenlerin ABD’ye zarar verdiğini dile getirdi. Aksoy, “F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz´deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD´nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir” dedi.