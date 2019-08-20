Son dakika… Dünyanın gözü burada! Türk konvoyuna saldırının ardından bölgede sıcak gelişme

Han Şeyhun kasabası nisan ayı sonunda Suriye Ordusu ve müttefikleri tarafından başlatılan askeri operasyonun temel hedefiydi. Rusya öncülüğündeki hava saldırıları, İdlib’in güneyindeki toplulukları kırıp geçirmiş ve 500 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı. Son günlerde ise bu saldırılar durmuştu.

Terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam örgütü, kentin rejim güçlerine karşı savunmasında başı çekiyordu ve örgüt militanları bu sabah itibarıyla kuzeye doğru konuşlandılar.

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Heyet Tahrir el-Şam’dan yapılan açıklamada ise örgüt üyeleri dünkü yoğun bombardımanın ardından Hay Şeyhun’un güney kısmına yeniden yerleşti. Açıklamada “kasabanın Hama’ya komşu güney kısmının kontrolünün örgütün elinde olduğu” öne sürüldü.

Radikal örgütler, İdlib içinde ve vilayetin büyük bölümünde Esad karşıtı diğer savaşçılarla karışmış durumda… Terör örgütlerinin buradaki varlığı ise Rusya ve Suriye tarafından ülkenin tüm kuzeybatısında tekrar kontrolü sağlamak için bir bahane olarak kullanılıyor.

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Han Şeyhun, İdlib’e yönelik operasyonda oldukça kritik bir nokta, Zira kasaba, İdlib’i güneydeki Hama şehriyle bağlayan ana yolun üzerinde bulunuyor.

Nisan 2017’de kasabada sarin saldırısı düzenlenmiş ve en az 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen soruşturma, saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerini sorumlu tutmuştu.

ABD uçakları ise Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla sarin saldırısını düzenleyen jetlerin kalktığı hava üssünü vurmuştu.