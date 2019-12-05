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Son dakika… Erdoğan’dan operasyon açıklaması!

Suriye'deki operasyonlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü oradan temizlemeden oradan çıkmayacağız. Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler" ifadelerini kullandı.

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Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan’dan operasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyonlara değinen Erdoğan, “Tabi bize herkes akıl veriyor. Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 00:47 05.12.2019
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