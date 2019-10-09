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Son dakika… Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu!

Finlandiya Başbakanı Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullandı.

22:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu!

Sputnik’teki bilgilere göre, Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınadı ve silah satışının durdurulduğunu belirtti.

Rinne, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin eylemleri Suriye’deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye’deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz” dedi.

Operasyonun yeni bir göç krizini de beraberinde getirebileceğini söyleyen Rinne, “Buna AB düzeyinde de hazırlanmak önemli” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının haftaya pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı için Lüksemburg’da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunun da gündeme getirilmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 22:57 09.10.2019
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