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Son dakika gelişmesi: ABD’nin terörist müttefiklerinden kritik açıklama

ABD'nin desteklediği ve ana omurgasını terör örgütü PKK bağlantılı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada, ABD güçlerinin taahhütlerini yerine getirmediği ve bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
09:28 -
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi: ABD’nin terörist müttefiklerinden kritik açıklama

Ankara-Washington hattında büyük bir gerilime sebep olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Beyaz Saray’ın Amerikan askerlerinin Suriye-Türkiye sınırından ayrılacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı.

SDG, ABD güçlerinin taahhütleri yerine getirmediğini ve Türkiye sınırındaki bölgelerden ayrıldığını duyurdu.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG tarafından yapılan küstah açıklamada, “Türkiye’nin operasyonu karşısında kendimizi savunmak için bir an bile duraksamayacağız” ifadesi kullanıldı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 09:51 07.10.2019
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