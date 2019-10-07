Son dakika gelişmesi: ABD’nin terörist müttefiklerinden kritik açıklama

Ankara-Washington hattında büyük bir gerilime sebep olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Beyaz Saray’ın Amerikan askerlerinin Suriye-Türkiye sınırından ayrılacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı.

SDG, ABD güçlerinin taahhütleri yerine getirmediğini ve Türkiye sınırındaki bölgelerden ayrıldığını duyurdu.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG tarafından yapılan küstah açıklamada, “Türkiye’nin operasyonu karşısında kendimizi savunmak için bir an bile duraksamayacağız” ifadesi kullanıldı.

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