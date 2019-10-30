Güzellik kraliçesi havalimanına sığındı: Beni öldürecekler

İran adına Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleşen Miss Intercontinental 2018’e (Kıtalararası Güzellik Yarışması) katılan Bahareh Zare Bahari, ölüm kalım mücadelesi yaşıyor… İki hafta önce indiği Ninoy Aquino Havalimanı’nda gözaltına alınan Bahari açıklamalarda bulundu.

CNN’e konuşan Bahari, “Ben 2014 yılından beri Filipinler’de yaşıyorum, burayı çok seviyorum. İran rejimi karşıtı ve feminist görüşlerim sebebiyle beni hedefe aldılar. Eğer Filipinler’den İran’a iade edilirsem öldürülürüm” dedi.

Şiddete karıştığı gerekçesiyle Tahran yönetiminin Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Bahari, “Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İddiaların hepsi yalan. Şah Pehlevi’yi desteklediğim için bunu yapıyorlar” dedi.

CNN’e konuşan Bahari, “Manila’daki havalimanının 3’üncü terminalindeki bir bekleme odasında tutuluyorum. Psikolojik olarak çöktüm. Ben 2014 yılından beri Filipinler’de yaşıyorum. İran’da bile değildim nasıl orada suç işlemiş olabilirim” dedi.