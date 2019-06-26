Hakan Atilla’nın tahliye olacağı tarih belli oldu

Amerika’nın Sesi’nin avukatlardan edindiği bilgiye göre; 32 ay hapis cezasına çarptırılan Attilla, 19 Temmuz’da serbest kalacak.

Atilla'nın avukatları, müvekkillerinin cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını belirterek, bu rutin işlemin ardından Atilla'nın Türkiye'ye döneceğini belirttiler.

Avukatların Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hakan Atilla’yla ilgili temyiz sürecimiz devam ediyor. Gerekli başvurular ve dilekçeler verildi. Şu anda üst mahkemeden bize gün verilmesini bekliyoruz. Sözlü bir duruşma yapılacak. Daha sonrasındaysa üst mahkemeden yazılı bir karar bekliyoruz. Tahliye günü 19 Temmuz ama yine de bir bürokratik süreç var. Amerikan göç idaresinin bir sınırdışı işlemi söz konusu. Bunun ne kadar süreceğini ve hangi tarihlerde olacağını bilmiyoruz ama yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Üst mahkemenin bu yönde bir karar alacağını düşünüyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE SINIRDIŞI EDİLECEK

Atilla'nın Türkiye'ye dönme koşullarının tam olarak “bir Amerikalının ailesiyle birlikte arabasına binmesi” gibi olmayacağını belirten avukatlar, “Tam serbestlik kavramı tamamen Türkiye'ye geldiğinde gerçekleşecek. Bu sınırdışı işlemleri bizlerin hukuki olarak fazla müdahale edebileceği bir süreç değil. Rutin bürokratik işlemler. Onlar kendi bürokratik sistemleri içinde Hakan Bey’i Türkiye'ye geri gönderecekler” dedi.

New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Reza Zarrab’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu.

Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrası Mayıs 2018’de gerçekleşen karar duruşmasında Atilla'ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla'nın avukatları, Berman'ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

İstanbul Seçim Sonuçları ->