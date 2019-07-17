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Son dakika… Pentagon, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı

Türkiye saatiyle 22:00'de başlayan Pentagon açıklamasında Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı açıklandı.

22:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pentagon, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı

Pentagon’dan yapılan açıklamada, program ortaklarıyla gerçekleştirilen görüş alışverişi sonrasında Türkiye’nin S-400 satın alarak F-35 programını tehlikeye atabileceği ve bu nedenle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusunda anlaşıldığı belirtildi.

“Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz” denilen açıklamada, “Kaçınmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir konuydu. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin ekonomik olarak da etkileneceğini belirten Pentagon çalışanı Ellen Lord, “Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak” açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca F-35 eğitim programı kapsamında ABD’de bulunan pilotlar ve personelin Temmuz sonu itibariyle ülkeyi terk edeceği ifade edildi.

 

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Son güncelleme: android-time 22:43 17.07.2019
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