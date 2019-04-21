Son dakika… Sri Lanka’da kilise ve otellere Paskalya’da bombalı saldırı

21 milyonluk bir nüfusa sahip olan Sri Lanka, Paskalya Yortusu’nu korkunç saldırılarla yaşadı. “Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak bilinen Sri Lanka’nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerinde bulunan kiliselere ve otellere bombalı saldırı düzenlendi. Toplam 8 saldırı gerçekleşti.

Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade’de St. Anthony’s, Katana’da St.Sebastian ve Batticaloa’da bir kilise ile başkent Colombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Nüfusunun yüzde 70’i Budist olan Sri Lanka’da St. Anthony’s Kilisesi’nde yaşanan saldırı sonrasında ilk belirlemelere göre en az 207 kişinin öldüğü ve 450 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer henüz saldırıyı kimin üstlendiğine dair bir açıklama yapmadı. Anadolu Ajansı terör saldırılarında iki Türk vatandaşının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka’da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Türkiye’nin Colombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo’daki bir otelde meydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ajanslara bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.

Kilisede yapılan ayin sırasında saldırının gerçekleştiğini açıklayan yetkililer başkent Colombo’daki lüks otellerde de çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Sri Lanka hükümetinde görevli bakanlardan Harsh de Silva, “Korkunç görüntüler var. Aralarında yabancıların da olduğu çok sayıda insan yaralandı ve yaşamını yitirdi” dedi.

10 yıl önce iç savaşı yaşayan Sri Lanka tarihindeki en büyük saldırı sonrasında Başbakan Ranil Wickremenesinghe ulusal güvenlik konseyini toplantıya çağırdı. yaralı sayısının çok olması sebebiyle kan bağışı çağrısı yapıldı. 22 milyon nüfusu olan Sri Lanka’da halkın yaklaşık yüzde 70’i Budist, yüzde 12.6’sı Hindu, %9.7’si Müslüman ve %7.6’sı Hıristiyan.

Başbakan Wickremesinge sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Wickremesinge, “Halkımıza bugün yapılan korkak saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Bütün Sri Lankalıları bu trajik zamanda birlik olmaya ve güçlü durmaya çağırıyorum. Lütfen doğrulanmamış iddia ve açıklamalar üzerinden propaganda yapmayın. Hükümet gerekli adımları atacaktır” dedi.

Sri Lanka’da geçtiğimiz yıl Hıristiyan azınlığa yönelik 86 saldırı olayı yaşanırken bu yl resmi rakamlara göre Budist rahiplerin müdahale ettiği 26 olay yaşandığı açıklandı. En son 25 Mart’ta bir pazar ayinini dağıtmaya çalışan Budistlerin Hıristiyan azınlığın yanı sıra Müslümanların da dini özgürlüklerine müdahale ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum” ifadesini kullandı.

YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde Sri Lanka’da 7’nci bir patlamanın daha gerçekleştiğini aktardı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberinde ise başkentin Dehiwala bölgesinde yaşandığı açıklanan patlamada ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Mahawila Udayana caddesi üzerinde de bir patlama meydana geldiği açıklandı. Sekizinci son patlamanın yaşandığı yerin ise toplu konut olduğu belirtildi. Dematagoda’da yaşanan terör saldırısında 3 polis memurunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Başkentteki hayvanat bahçesine yakın bir otelde yaşanan yedinci patlamada en az iki kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi. Yetkililer patlamanın yaşandığı diğer 3 otelin aksine buradaki otelin daha uygun hesaplı ve daha mütevazı olduğunu da vurguladı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

İngiliz kanalı BBC”nin muhabiri Sri Lankalı bir bakanın kendisine, “Saldırının arkasında kim olduğuna dair en ufak bir ipucu yok. Elimizde hiçbir istihbarat bilgisi yok. Uluslararası bir terör örgütünün olduğunu tahmin ediyoruz” dediğini aktardı.

Yaşanan terör saldırısının ardından Sri Lanka hükümeti sıkı yönetim ilan etti. Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, arka arkaya gelen patlamaların ardından sıkı yönetim ilan edildiğini ve sokağa çıkma yasağının geldiğini açıkladı. Hükümet ayrıca Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere birçok sosyal medya uygulamasına da erişimin engellendiğini açıkladı.

Ülkede terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.